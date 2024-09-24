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Українцям буде легше отримати роботу у Швейцарії: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українцям буде легше отримати роботу у Швейцарії: подробиці
Швейцарія йде на поступки для працевлашутвання українців
фото із відкритих джерел

Парламент Швейцарії підтримує спрощення процедури працевлаштування українських біженців

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення значно підвищити рівень зайнятості серед українських біженців. Про це пише swissinfo.ch.

У зв'язку з цим швейцарський уряд доручив Федеральному департаменту юстиції та поліції (EJPD), який відповідає за питання міграції, підготувати до лютого 2025 року законодавчі зміни для полегшення трудової інтеграції українців. Рішення прийняли на основі звіту робочої групи, представленому 20 вересня 2024 року. Групу очолив колишній міністр кантону Аргау Урс Гофманн. Вона була створена для оцінки практичного досвіду застосування «захисного» міграційного статусу «S» та аналізу соціально-економічних умов його функціонування.

Парламент Швейцарії також підтримує спрощення процедури працевлаштування українських біженців. Замість дозвільного порядку пропонується запровадити повідомний.

Окрім цього, українці зі статусом «S» повинні будуть реєструватися в державних службах зайнятості (RAV). Після отримання роботи біженці матимуть можливість вільно змінювати кантон (основна адміністративна одиниця Швейцарії, – «Главком» ) проживання, проте зобов'язані брати участь у соціально-інтеграційних програмах.

Що таке статус «S»

Статус захисту «S» у Швейцарії – це особливий тимчасовий міграційний статус, який надається людям, що потребують негайного захисту через воєнні конфлікти або масові переслідування, без необхідності проходження стандартної процедури надання притулку. Цей статус дозволяє швидко отримати право на проживання в країні, а також дає низку прав та привілеїв, зокрема:

  • швидкий доступ до тимчасового захисту без тривалих процедур надання притулку,
  • дозвіл на проживання в Швейцарії на термін до одного року, який може бути продовжений, якщо ситуація в країні походження не стабілізується,
  • право на роботу – біженці зі статусом «S»можуть отримати дозвіл на працевлаштування або роботу за спрощеною процедурою,
  • медичне страхування та доступ до медичних послуг,
  • право на освіту для дітей та молоді,
  • обмежене право на пересування – люди зі статусом «S»можуть подорожувати в межах Шенгенської зони, але обмеженою кількістю днів на рік.

Нагадаємо, парламент Швейцарії підтримав створення платіжної системи для прохачів притулку на основі спеціальних дебетових карток. Йдеться тепер про те, як такий платіжний засіб можна було б запровадити по всій країні.

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Теги: Швейцарія українці біженці парламент страхування

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