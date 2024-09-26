У Швейцарії поліція провела арешти через появу капсули для самогубств

У герметичній капсулі Sarco смерть настає після того, як людина всередині неї натискає на кнопку і випускає азот

Швейцарія – одна з небагатьох країн у світі, що дозволяє асистоване самогубство

У Швейцарії 64-річна американка вперше використала капсулу для самогубств Sarco. Однак поліція порушила справу за допомогу в самогубстві. Вже затримано кількох людей. Про це повідомляють The Guardian та Associated Press.

Відомо, що капсулу використали 23 вересня, у лісі в комуні Мерісгаузен, що неподалік від кордону з Німеччиною. Близько 16:40 на місце прибули поліцейські, судово-медичні експерти та прокурори. Капсулу вилучили, а померлу жінку доставили до Інституту судової медицини Цюриха для розтину.

Варто зазначити, що Швейцарія – одна з небагатьох країн у світі, що дозволяє асистоване самогубство за умови, що в цьому процесі не беруть участі сторонні люди. При цьому у Швейцарії не дозволена евтаназія, тобто умисне позбавлення життя хворої людини.

У герметичній капсулі Sarco смерть настає після того, як людина всередині неї натискає на кнопку і випускає азот. Після цього рівень кисню знижується, що нібито не завдає людині страждань.

Sarco розробив 77-річний австралійський лікар і фізик Філіп Нічке, який останні 10 років живе в Нідерландах. Нідерландське видання De Volkskrant писало, що Нічке в минулому кілька разів тестував капсулу з використанням кисневої маски, зокрема в їхній присутності.

фото: Ahmad Seir

За словами Нічке, смерть жінки була «легкою та безболісною». Він спостерігав за смертю жінки за допомогою відеозвʼязку та стежив за показниками її пульсу та кисню в крові. За дві хвилини після натискання кнопки вона знепритомніла, а ще через три хвилини померла.

«Ми бачили невеликі посмикування мʼязів на її руках, але на той час вона, мабуть, уже була непритомна. Це виглядало саме так, як ми очікували», — так Нічке прокоментував смерть жінки журналістам.

Перед смертю американка сказала, що вже два роки хотіла померти – відколи в неї діагностували важке захворювання, що супроводжується сильними болями. Вона сказала, що два сини повністю підтримають її рішення. Її оглянув психіатр і постановив, що жінка психічно здорова.

Швейцарська поліція затримала чотирьох людей у цій справі.

Додамо, що евтаназія наразі узаконена в Бельгії, Нідерландах, Колумбії, Канаді, Люксембурзі, Португалії, Іспанії та Австрії. У Швейцарії та в деяких штатах США такі процедури допускаються, але не узаконені.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт помер від евтаназії разом зі своєю дружиною Євгенією. Їм обом було по 93 роки. Смерть експремʼєра та його дружини розглядають як частину тенденції до «спільної евтаназії», яка зростає в Нідерландах.

До слова, у Туреччині з'явиться скандальний закон про евтаназію бездомних тварин.