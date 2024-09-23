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Понеділок порадує киян теплом: прогноз погоди на 23 вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Понеділок порадує киян теплом: прогноз погоди на 23 вересня
У Києві 23-го вересня – трохи збільшиться хмарність, але без опадів
фото: glavcom.ua

У Києві вночі близько +10, вдень +22-24°

Осіння погода у столиці та області буде по-літньому теплою, дощі не передбачаються.
За даними Укргідрометцентру Протягом 23 вересня по Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

«Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°», – уточнюють метеорологи.

Таке тепло буде по всій Україні. Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що понеділок в Україні очікується теплим, +23+27 градусів, сонячним, лише в Криму пройдуть місцями дощ з грозою.

У Києві 23-го вересня – трохи збільшиться хмарність, але без опадів, буде тепло, близько +25 градусів.

«Про тління торфовищ нічого не скажу, не знаю, поки періодично чути запах. Тому з цього питання – до офіційних джерел, а взагалі, по ситуації. Ми вже звиклі адаптуватись до багатьох речей самі…» – поділилась Діденко.

Нагадаємо, сьогодні зранку 23 вересня у Києві спостерігається високий рівень забрудненості повітря – перебувати на вулиці шкідливо. Станом на 8:40 ранку понеділка Київ посів 10-е місце у світовому антирейтингу міст за забрудненням повітря. Індекс якості повітря становить 101 США AQI. За даними Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер Наталка Діденко погода Київ

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