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Уряд оцінив збитки довкіллю через забруднення річок Сейм і Десна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд оцінив збитки довкіллю через забруднення річок Сейм і Десна
У випадку погіршення ситуації із забрудненням річок застосовуватиметься технологія посиленого очищення води
фото з відкритих джерел

За словами глави Міндовкілля, ситуація із забрудненням контрольована

Сума збитків довкіллю у Чернігівській і Сумській областях через забруднення річок Сейм і Десна перевищує 405 млн грн. Наразі забруднена вода рухається до кордону з Київщиною. Про це повідомила очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук.

Чиновниця запевнила, що ситуація контрольована, всі служби працюють над тим, аби мінімізувати наслідки забруднення.

«Зрозуміло, в людей виникає багато запитань та острахів. Чи вплине ситуація на водозабезпечення? Якою буде якість води та чи взагалі буде вода у киян? Одразу наголошую, ситуація контрольована. Всі органи державної та місцевої влади, відповідальні служби працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки. Забруднення вже менш концентроване, ніж було на початку у Сеймі та у точках відбору води на Чернігівщині. До Київщини воно дійде ще в меншій концентрації», – зазначила вона. 

За даними «Київводоканалу» та оцінками науковців, очисні споруди Київщини впораються з цим викликом. Крім того, «Київводоканал» заготував 120 тонн пилоподібного активованого вугілля.

Очільниця Міндовкілля запевняє, у випадку погіршення ситуації застосовуватиметься технологія посиленого очищення води, тож якість води у кранах споживачів не зміниться.

Нагадаємо, ситуація із забрудненням води в річці Десна є контрольованою: у районі Чернігова вже відмічають поліпшення ситуації.

Зазначимо, що 10 вересня ситуація зі станом річки Десна у межах Чернігова покращилася. Виконувач обов'язків міського голови розповів, що в районі переправи продовжує працювати установка аерації, яка збільшила рівень кисню у воді.

Раніше, 9 вересня повідомлялося, що забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроблено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні.  

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

 

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Теги: річка Київ Сумщина Чернігівщина Світлана Гринчук екологія Мінекології

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