Погода у вересні відхилиться від норми: прогноз на місяць

Вересень буде трохи теплішим, аніж зазвичай

Заморозки в повітрі зазвичай починаються у другій та третій декадах вересня

У вересні середня місячна температура повітря в Україні коливатиметься в межах 15-20 градусів тепла (у Карпатах 13-14 градусів), що на два градуси вище за норму. Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів буде на рівні 37-76 мм, у Карпатах місцями становитиме 97-111 мм, що в межах норми.

«Вересень – перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової діяльності», – нагадують фахівці.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря зазвичай становить 13-17 градусів, у південній частині місцями сягає 18-20 градусів, у гірських районах – 9-15 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря у вересні становить 1-7 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізької областей – 0-1 градус тепла, у Криму – до 5,5 градуса тепла.

Абсолютний максимум температури повітря зазвичай сягає 33-38,8 градуса, у гірських районах місцями до 24-32 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів становить 37-74 мм, у південній частині місцями 28-36 мм. А на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах місцями на рівні 77-108 мм, на високогір′ї Карпат – до 130 мм.

Заморозки в повітрі починаються у другій та третій декадах, у Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях – у першій декаді вересня.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 вересня, буде мінлива хмарність, опадів не передбачається.