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Держдеп США анонсував візит Блінкена до Ізраїлю

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держдеп США анонсував візит Блінкена до Ізраїлю
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїде до Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Держсекретар планує обговорити з ізраїльськими партнерами ситуацію на місці

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїде до Ізраїлю вже найближчими днями. Про це повідомляє на брифінгу заявив прессекретар Державного департаменту США Метью Міллер.

«Я хотів би повідомити, що найближчими днями Блінкен вирушить до Ізраїлю», – зазначив Міллер.

За його словами, держсекретар планує обговорити з ізраїльськими партнерами ситуацію на місці і те, як США можуть продовжувати надавати найкращу підтримку у боротьбі з терористами з ХАМАСу.

Сьогодні, 10 жовтня, ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі. На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази», – йдеться у повідомленні головного речника Армії оборони Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі.

Також ми повідомляли, що унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні. 

До слова, Сполучені Штати Америки збільшать додаткову військову допомогу Ізраїлю. Мова йде про боєприпаси та ракети для систем ППО.

Теги: боєприпаси ХАМАС Ентоні Блінкен наступ

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