Окупанти провалили спробу відбити звільнені ЗСУ території під Бахмутом та Оріховим – британська розвідка

За даними британської розвідки росіяни продовжують демонструвати лише мінімальні можливості у наступі

Українські сили відбили атаки Росії та зберегли контроль над нещодавно звільненою територією

Російська армія здатна оборонятися, але не може наступати. Тож усі спроби окупантів повернути звільнені українськими захисниками території під Бахмутом та Оріховим провалилися. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, за останній тиждень російські війська зробили узгоджені зусилля щодо проведення локальних контратак проти наступу українських сил як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках.

«В обох районах українські сили відбили атаки Росії та зберегли контроль над нещодавно звільненою територією», – йдеться у повідомленні.

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Коментарі, опубліковані російською військовою спільнотою, свідчать про крайнє розчарування серед тих, хто брав участь у цих контратаках, особливо у районі Бахмута, з повідомленнями про «непродумані» наступи, відсутність артилерійської підтримки та тяжкі втрати.

За даними британської розвідки, протягом останніх дев'яти місяців російські війська в Україні довели свою здатність проводити рішучі оборонні операції.

«Однак вони продовжують демонструвати лише мінімальні можливості у наступі. Командирам доводиться важко організовувати складні спільні дії, концентрувати достатні артилерійські боєприпаси і підтримувати високий моральний і наступальний дух», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 579-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.