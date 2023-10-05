Конфісковані активи Росії планують передати на проєкти відновлення України – Блінкен

Ентоні Блінкен вважає, що росіяни повинні заплатити за відновлення України

Сполучені Штати працюють з європейськими союзниками над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих активів Росії для відновлення України. Про це під час виступу в Університеті Техасу заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає кореспондент Укрінформу.

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«Це близько $300 млрд, більша частина яких в Європі, а не в Сполучених Штатах. Тож ми дивимося, які правові повноваження можемо мати ми та європейці, аби дійсно використовувати ці активи для України», – пояснив держсекретар США.

Блінкен підкреслив, що росіяни повинні заплатити за відновлення України. І одним зі способів це зробити – використати ці активи. При цьому він наголосив на важливості зусиль для створення відповідної правової бази.

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«Оскільки більшість активів знаходиться в Європі, як я вже сказав, європейці також мають забезпечити наявність правової бази, аби зробити це», – зазначив глава Держдепартаменту США.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен заявив, що українські збройні сили та влада країни можуть самостійно обирати, де і за яких обставин застосовувати озброєння, передане союзниками. За його словами, США не збираються «заохочувати» завдання ударів Збройних сил України по території Росії і не підтримують подібні атаки. Однак, за його словами, остаточне рішення щодо здійснення цих атак у будь-якому випадку залишається за Україною.

Раніше повідомлялося, що у Пентагона все ще є в розпорядженні кілька мільярдів доларів для надання допомоги Україні, цього вистачить для поставок на найближчі тижні. За словами Кірбі, у США достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полях битв ще певний час, але їм потрібно, щоб Конгрес почав діяти.