Головна Світ Політика
search button user button menu button

Конфісковані активи Росії планують передати на проєкти відновлення України – Блінкен

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Конфісковані активи Росії планують передати на проєкти відновлення України – Блінкен
Штати і Європа готують правову базу для передачі Україні конфіскованих активів РФ
фото з відкритих джерел

Ентоні Блінкен вважає, що росіяни повинні заплатити за відновлення України

Сполучені Штати працюють з європейськими союзниками над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих активів Росії для відновлення України. Про це під час виступу в Університеті Техасу заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає кореспондент Укрінформу.

«Це близько $300 млрд, більша частина яких в Європі, а не в Сполучених Штатах. Тож ми дивимося, які правові повноваження можемо мати ми та європейці, аби дійсно використовувати ці активи для України», – пояснив держсекретар США.

Блінкен підкреслив, що росіяни повинні заплатити за відновлення України. І одним зі способів це зробити – використати ці активи. При цьому він наголосив на важливості зусиль для створення відповідної правової бази.

«Оскільки більшість активів знаходиться в Європі, як я вже сказав, європейці також мають забезпечити наявність правової бази, аби зробити це», – зазначив глава Держдепартаменту США.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен заявив, що українські збройні сили та влада країни можуть самостійно обирати, де і за яких обставин застосовувати озброєння, передане союзниками. За його словами, США не збираються «заохочувати» завдання ударів Збройних сил України по території Росії і не підтримують подібні атаки. Однак, за його словами, остаточне рішення щодо здійснення цих атак у будь-якому випадку залишається за Україною. 

Раніше повідомлялося, що у Пентагона все ще є в розпорядженні кілька мільярдів доларів для надання допомоги Україні, цього вистачить для поставок на найближчі тижні. За словами Кірбі, у США достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полях битв ще певний час, але їм потрібно, щоб Конгрес почав діяти.

Теги: США санкції Ентоні Блінкен росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США знімуть санкції з заморожених коштів Ірану: названо причину
США знімуть санкції з заморожених коштів Ірану: названо причину
12 вересня, 07:23
Окупанти повідомляють про нібито «роботу авіації»
У Маріуполі лунають гучні вибухи: росіяни підняли авіацію
7 вересня, 09:33
Російскі виробники літаків виконують лише держоборонзамовлення
Росія зірвала два найбільші контракти з будівництва літаків – ЗМІ
20 вересня, 16:21
До кінця засідань делегати визначать, під яким прапором виступатимуть росіяни: державним чи нейтральним
Російська збірна візьме участь у Паралімпіаді-2024
29 вересня, 16:10
Спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті
Маккарті пропонує відмовитися від допомоги Україні, аби уникнути шатдауну
30 вересня, 07:48
Зеленський прибув до Вашингтона на переговори
Зеленський прибув до Вашингтона на переговори
21 вересня, 14:16
Байден сказав, коли в Україну надійдуть перші танки Abrams
Байден сказав, коли в Україну надійдуть перші танки Abrams
22 вересня, 01:28
Президент Зеленський провів зустріч із Генрі Кіссінджером під час свого візиту до США
Зеленський у США зустрівся з Кіссінджером: про що говорили
24 вересня, 23:06
США не видали візи представникам Росії, які мали брати участь у переговорах «ядерної п'ятірки» у Нью-Йорку
США відмовилися надавати візи російській делегації для участі в «ядерній п'ятірці»
Вчора, 15:56

Політика

Конфісковані активи Росії планують передати на проєкти відновлення України – Блінкен
Конфісковані активи Росії планують передати на проєкти відновлення України – Блінкен
Президентка Словаччини виступила проти надання військової допомоги Україні
Президентка Словаччини виступила проти надання військової допомоги Україні
Байден анонсував велику промову щодо України
Байден анонсував велику промову щодо України
Німеччина відправить Україні додаткові системи ППО для захисту зерна – Bloomberg
Німеччина відправить Україні додаткові системи ППО для захисту зерна – Bloomberg
«Українці завершать роботу». Прем’єр Британії рішуче звернувся до союзників
«Українці завершать роботу». Прем’єр Британії рішуче звернувся до союзників
США відмовилися надавати візи російській делегації для участі в «ядерній п'ятірці»
США відмовилися надавати візи російській делегації для участі в «ядерній п'ятірці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
17K
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
14K
ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно
11K
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
11K
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
8220
Одна із країн ЄС різко знизила підтримку українських біженців

Новини

Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Сьогодні, 05:58
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
Сьогодні, 05:30
Хмарно й переважно без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 04:31
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка
Сьогодні, 03:03
У двох містах України пролунали вибухи
Сьогодні, 02:05
Викрито групу шахраїв, які продавали на фронт неіснуючі автівки
Сьогодні, 01:56

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту