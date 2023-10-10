«Це воєнний злочин». Human Rights Watch засудила облогу Гази Ізраїлем

Члени палестинської родини вибігають із розбомбленого будинку під час ізраїльських авіаударів по Газі

Правозахисники звинуватили Ізраїль у використанні голодування як «зброї війни»

Організація Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині розкритикувала заклик міністра оборони Ізраїлю до «повної облоги» Сектора Гази як форму «колективного покарання» та «воєнний злочин». Про це повідомляє CNN.

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Директор Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині Омар Шакір назвав коментарі міністра оборони Йоава Галланта «огидними» та звинуватив Ізраїль у використанні голодування як «зброї війни».

Шакір під час телефонної розмови з CNN наголосив на ризиках для 2,2 млн палестинців, які живуть в умовах тривалого блокування Ізраїлем Гази, і закликав Міжнародний кримінальний суд втрутитися.

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У заяві, опублікованій на сайті Human Rights Watch , Шакір також засудив напади ХАМАС на ізраїльські громади, заявивши, що «умисне націлювання на цивільних осіб, невибіркові атаки та взяття цивільних осіб у заручники» також «є воєнними злочинами згідно з міжнародним гуманітарним правом».

За даними ізраїльського армійського радіо, під час нападів ХАМАС загинули щонайменше 900 ізраїльтян, а влада Гази повідомила про щонайменше 687 загиблих в анклаві.

Нагадаємо, 9 жовтня військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази.

Угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву.

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Увечері 9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази.