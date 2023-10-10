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«Це воєнний злочин». Human Rights Watch засудила облогу Гази Ізраїлем

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Це воєнний злочин». Human Rights Watch засудила облогу Гази Ізраїлем
Члени палестинської родини вибігають із розбомбленого будинку під час ізраїльських авіаударів по Газі
фото: AFP

Правозахисники звинуватили Ізраїль у використанні голодування як «зброї війни»

Організація Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині розкритикувала заклик міністра оборони Ізраїлю до «повної облоги» Сектора Гази як форму «колективного покарання» та «воєнний злочин». Про це повідомляє CNN.

Директор Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині Омар Шакір назвав коментарі міністра оборони Йоава Галланта «огидними» та звинуватив Ізраїль у використанні голодування як «зброї війни».

Шакір під час телефонної розмови з CNN наголосив на ризиках для 2,2 млн палестинців, які живуть в умовах тривалого блокування Ізраїлем Гази, і закликав Міжнародний кримінальний суд втрутитися.   

У заяві, опублікованій на сайті Human Rights Watch , Шакір також засудив напади ХАМАС на ізраїльські громади, заявивши, що «умисне націлювання на цивільних осіб, невибіркові атаки та взяття цивільних осіб у заручники» також «є воєнними злочинами згідно з міжнародним гуманітарним правом». 

За даними ізраїльського армійського радіо, під час нападів ХАМАС загинули щонайменше 900 ізраїльтян, а влада Гази повідомила про щонайменше 687 загиблих в анклаві.

Нагадаємо, 9 жовтня військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази.

Угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву.

Увечері 9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази.

Теги: Ізраїль голодування ХАМАС злочин влада Сектор Гази війна

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