Трамп оголосив про нові санкції США проти Ірану



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Президент США Дональд Трамп

Обмежувальні заходи вводяться, у тому числі, проти духовного лідера і керівника Ірану аятолли Алі Хаменеї

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 24 червня, що підписав указ про введення нових жорстких санкцій щодо Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що обмежувальні заходи вводяться, у тому числі, проти духовного лідера і керівника Ірану аятолли Алі Хаменеї.

За словами Трампа, документ позбавить лідера Ірану доступу до «ключових фінансових ресурсів».

У свою чергу міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив про введення санкцій проти декого з військових керівників Ірану і підготовлювані заходи проти глави МЗС країни Мохаммада Джавада Заріфа.

Раніше Трамп анонсував нові санкції, але заявляв, що хоче укласти угоду, щоб підтримати дедалі слабшу економіку Ірану.

Нагадаємо, що конфлікт між Іраном і США загострився після того, як Іран відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій, з якого США вийшли в односторонньому порядку в травні 2018 року.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударів проти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.