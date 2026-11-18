Десять країн ЄС виступили проти участі Росії у Венеційській архітектурній бієнале 2027 року

Десять країн Європейського Союзу звернулися до Європейської комісії із закликом запобігти участі Росії у Венеційській архітектурній бієнале 2027 року. На думку держав, повернення країни-агресорки на міжнародні культурні майданчики сприяє нормалізації її війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rapporteur.

Спільне звернення підписали Польща, Австрія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва та Швеція. Представники цих держав закликали Єврокомісію докласти додаткових зусиль, щоб не допустити російських учасників до виставки.

«Не повинно бути місця для нормалізації участі Росії в міжнародних спортивних і культурних заходах, доки в Україні не буде досягнуто справедливого й тривалого миру», – йдеться у зверненні.

Питання участі Росії планують обговорити напередодні зустрічі міністрів культури країн ЄС, яка відбудеться у четвер, 19 листопада.

Заклик європейських держав пов'язаний із поверненням Росії на Венеційську художню бієнале у 2026 році. Попри протести низки країн ЄС, російський павільйон відновив роботу після кількарічної перерви. У відповідь Європейська комісія вирішила припинити грантове фінансування заходу на суму 2 млн євро.

Водночас Єврокомісія готує 22-й пакет санкцій проти Росії, який, за повідомленнями ЗМІ, можуть представити найближчими днями. Серед можливих обмежень називають посилення візових правил для російських громадян та заборону участі спортсменів із РФ у змаганнях на території Євросоюзу.

Венеційська архітектурна бієнале (Biennale Architettura) – міжнародна виставка, яку проводять раз на два роки. Країни-учасниці представляють власні павільйони та архітектурні проєкти, присвячені сучасним соціальним, технологічним і культурним викликам.

Наступна виставка триватиме з 8 травня до 21 листопада 2027 року. Україна також планує взяти в ній участь. Функції комісара українського павільйону до 2030 року виконує Український інститут, а комісаркою призначено його креативну директорку та кураторку Тетяну Філевську.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала припинити фінансування Венеційської бієнале через відкриття російського павільйону. Рішення ухвалили після аналізу пояснень організаторів щодо повернення Росії на міжнародну мистецьку виставку. Йшлося про грант у розмірі 2 млн євро.

Також міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале склало повноваження на тлі скандалу навколо російського павільйону. Відставка відбулася після суперечок щодо участі Росії та Ізраїлю у виставці.

Крім того, активісти увімкнули звук повітряної тривоги перед російським павільйоном у Венеції. Під час акції протесту учасники також пронесли містом предмети, пов'язані з руйнуваннями та людськими втратами внаслідок російської агресії проти України.