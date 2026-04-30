Журі Венеційської бієнале склало повноваження через Росію

Міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале подало у відставку. Причиною став гострий конфлікт навколо присутності на виставці національних павільйонів Росії та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Венеційської бієнале.

Повідомляється, що всі шість членів журі на чолі з головою Соланж Олівейрою Фаркаш склали повноваження після зустрічі з президентом Бієнале П'єтранджело Буттафуоко та візиту інспекторів міністерства культури Італії. 

«Венеційська бієнале оголошує  про отримання заяв про відставку членів  Міжнародного журі 61-ї Міжнародної  художньої виставки «У мінорних тональностях» Койо Куо (9 травня – 22 листопада 2026 року), до складу якого увійшли Соланж Фаркаш (голова), Зої Батт, Ельвіра Дьянгані Осе, Марта Кузма та Джованна Заппері», – йдеться в повідомленні.

Міністерство культури Італії напередодні направило інспекторів до Венеційської бієнале для перевірки обставин відновлення роботи російського павільйону на 61-й Міжнародній художній виставці. Інспектори прибули до штаб-квартири бієнале для проведення перевірок і збору інформації щодо організації виставки 2026 року, зокрема щодо дозволів, наданих Росії для участі.

Російський павільйон розташований у парку Джардіні, де традиційно проходить захід. Його участь цього року викликала значний резонанс як в Італії, так і на міжнародному рівні.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно припинив фінансування Венеційської бієнале через рішення організаторів знову відкрити російський павільйон на виставці. За словами речника Єврокомісії, така реакція є прямою відповіддю на допуск представників РФ до участі у культурному заході. 

Зауважимо, Європейська комісія попередила організаторів виставки «Венеційська бієнале» про можливе припинення грантового фінансування через рішення повернути Росію до участі у 2026 році.

До слова, журі Міжнародної художньої виставки у Венеції вирішило не розглядати художників із Росії та Ізраїлю у боротьбі за головні нагороди. У заяві зазначається, що рішення пов’язане зі звинуваченнями Міжнародного кримінального суду щодо лідерів цих країн.

