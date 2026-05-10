Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сирени над Венецією: на Бієнале увімкнули повітряну тривогу перед павільйоном Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Сирени над Венецією: на Бієнале увімкнули повітряну тривогу перед павільйоном Росії
Бієнале у Венеції
Фото з відкритих джерел

Протестувальники у Венеції: «Бієнале – для митців, а не для терористів»

Перед російським павільйоном у Джардіні під час відкриття 61-ї Венеційської бієнале для публіки активісти відтворили звук повітряної тривоги, а вулицями міста пройшла хода з 15 реліквіями з українських руїн. Попри масштабні протести та відставку всього журі виставки, Росія зберегла своє місце на заході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24

Звук, який не вимикається

Акцію біля воріт Джардіні організували члени італійського руху «+Європа» на чолі з лідером Рікардо Маджі. 9 травня, у День Європи, активісти ввімкнули запис сигналу повітряної тривоги – символічне нагадування гостям мистецького заходу про повсякденну реальність українців.

«Ми відтворили звук, який щодня чують громадяни України, – повітряну тривогу, що сповіщає про наближення російських бомбардувань. Ми зробили це, щоб нагадати: майбутнє миру і демократії в Європі залежить від підтримки українського спротиву», – заявив депутат.

У відповідь на закиди щодо цензури Маджі відрізав: ніхто не вимагає цензурувати росіян. «Цензуру застосовує Путін – він переслідує своїх же художників. Там немає вільного мистецтва, є лише пропаганда», – підкреслив він. 

Сирени над Венецією: на Бієнале увімкнули повітряну тривогу перед павільйоном Росії фото 1
Фото: ZOLTAN BALOGH

15 предметів і жменя землі

Паралельно вулицями Венеції пройшла ще одна акція: учасники несли 15 предметів, кожен з яких пов'язаний з конкретною людиною або місцем, зруйнованим внаслідок російської агресії. Серед них:

  • уламок обпаленої балки зі Львівського монастиря, ураженого російськими ракетами;
  • браслет трирічної дівчинки;
  • ліхтарик поетеси з Маріуполя, яким вона користувалася під час написання віршів у бомбосховищі.

Ці речі разом із жменею землі учасники виклали на українському та європейському прапорах біля одного з венеційських мостів. Хода супроводжувалася гаслами «Російські вбивці – геть з Бієнале!» і «Бієнале – для митців, а не для терористів!». 

Журі пішло – Росія залишилась

Попри протести Єврокомісії та понад 20 міністрів культури країн ЄС – зокрема, італійського міністра Алессандро Джуліі та польської міністерки Марти Цєнковської – російський павільйон відкрили за планом. Офіційна церемонія відкриття самого заходу, запланована на суботу, втім, не відбулася. Весь склад міжнародного журі бієнале склав повноваження – скандал із допуском Росії став для його членів останньою краплею.

Міністерство закордонних справ України також відреагувало на ситуацію. Глава МЗС Андрій Сибіга закликав організаторів переглянути своє рішення, поки ще є час.

Нагадаємо, Росію відсторонили від участі у Венеційській бієнале у 2022 і 2024 роках після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У березні 2026 року стало відомо, що Москва офіційно повертається до виставки. У відповідь Україна запровадила санкції проти громадян РФ, залучених до участі в бієнале, а ЄС припинив фінансування заходу. До слова, меценат Віктор Пінчук назвав повернення Росії на Бієнале неприйнятним: за його словами, з 2022 року РФ знищила десятки українських музеїв та бібліотек.

Читайте також:

Теги: росія Андрій Сибіга санкції пропаганда активісти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські кадети на шикуванні
Посудомийка Слідчого комітету Росії отримала 19 років колонії за «вербування» кадетів
6 травня, 14:37
Поки що невідомо, як на ініціативу Ірану відреагують США, Ізраїль та інші учасники переговорного процесу
Іран пропонує завершити війну за 30 днів: що передбачає мирний план
3 травня, 19:34
Українські санкції застосовані до Віктора (перший ліворуч) й Дмитра (другий праворуч) Лукашенків
Зеленський запровадив санкції проти синів Лукашенка
29 квiтня, 21:25
Сибіга: «Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна»
Україна викликала посла Ізраїлю «на килим» через судно із краденим зерном
27 квiтня, 21:27
Наслідки ворожої атаки на Київ 16 квітня 2026 року
Сибіга озвучив частоту масованих атак ворога, до яких треба бути готовими
17 квiтня, 15:00
Станція забезпечує перевалку і накопичення пального, зокрема для військових потреб ворога
СБУ уразила станцію «Кримська», яка забезпечує паливом ключові воєнні бази на півдні РФ
11 квiтня, 19:28

Соціум

Сирени над Венецією: на Бієнале увімкнули повітряну тривогу перед павільйоном Росії
Сирени над Венецією: на Бієнале увімкнули повітряну тривогу перед павільйоном Росії
У Варшаві відбулися сутички між українцями та росіянами біля меморіалу радянським воїнам
У Варшаві відбулися сутички між українцями та росіянами біля меморіалу радянським воїнам
Британці почали масово запасатися готівкою та консервами: що сталось
Британці почали масово запасатися готівкою та консервами: що сталось
У США літак на злітно-посадковій смузі на смерть збив людину
У США літак на злітно-посадковій смузі на смерть збив людину
«У вас подвійне свято». Росіянка, син якої пропав на СВО, під час параду отримала вітання
«У вас подвійне свято». Росіянка, син якої пропав на СВО, під час параду отримала вітання
Естонія влаштувала гучну акцію проти Путіна на кордоні з РФ
Естонія влаштувала гучну акцію проти Путіна на кордоні з РФ

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua