Сирени над Венецією: на Бієнале увімкнули повітряну тривогу перед павільйоном Росії

Протестувальники у Венеції: «Бієнале – для митців, а не для терористів»

Перед російським павільйоном у Джардіні під час відкриття 61-ї Венеційської бієнале для публіки активісти відтворили звук повітряної тривоги, а вулицями міста пройшла хода з 15 реліквіями з українських руїн. Попри масштабні протести та відставку всього журі виставки, Росія зберегла своє місце на заході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Звук, який не вимикається

Акцію біля воріт Джардіні організували члени італійського руху «+Європа» на чолі з лідером Рікардо Маджі. 9 травня, у День Європи, активісти ввімкнули запис сигналу повітряної тривоги – символічне нагадування гостям мистецького заходу про повсякденну реальність українців.

«Ми відтворили звук, який щодня чують громадяни України, – повітряну тривогу, що сповіщає про наближення російських бомбардувань. Ми зробили це, щоб нагадати: майбутнє миру і демократії в Європі залежить від підтримки українського спротиву», – заявив депутат.

У відповідь на закиди щодо цензури Маджі відрізав: ніхто не вимагає цензурувати росіян. «Цензуру застосовує Путін – він переслідує своїх же художників. Там немає вільного мистецтва, є лише пропаганда», – підкреслив він.

15 предметів і жменя землі

Паралельно вулицями Венеції пройшла ще одна акція: учасники несли 15 предметів, кожен з яких пов'язаний з конкретною людиною або місцем, зруйнованим внаслідок російської агресії. Серед них:

уламок обпаленої балки зі Львівського монастиря, ураженого російськими ракетами;

браслет трирічної дівчинки;

ліхтарик поетеси з Маріуполя, яким вона користувалася під час написання віршів у бомбосховищі.

Ці речі разом із жменею землі учасники виклали на українському та європейському прапорах біля одного з венеційських мостів. Хода супроводжувалася гаслами «Російські вбивці – геть з Бієнале!» і «Бієнале – для митців, а не для терористів!».

Журі пішло – Росія залишилась

Попри протести Єврокомісії та понад 20 міністрів культури країн ЄС – зокрема, італійського міністра Алессандро Джуліі та польської міністерки Марти Цєнковської – російський павільйон відкрили за планом. Офіційна церемонія відкриття самого заходу, запланована на суботу, втім, не відбулася. Весь склад міжнародного журі бієнале склав повноваження – скандал із допуском Росії став для його членів останньою краплею.

Міністерство закордонних справ України також відреагувало на ситуацію. Глава МЗС Андрій Сибіга закликав організаторів переглянути своє рішення, поки ще є час.



Нагадаємо, Росію відсторонили від участі у Венеційській бієнале у 2022 і 2024 роках після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У березні 2026 року стало відомо, що Москва офіційно повертається до виставки. У відповідь Україна запровадила санкції проти громадян РФ, залучених до участі в бієнале, а ЄС припинив фінансування заходу. До слова, меценат Віктор Пінчук назвав повернення Росії на Бієнале неприйнятним: за його словами, з 2022 року РФ знищила десятки українських музеїв та бібліотек.