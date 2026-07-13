Скандал у Венеції. Єврокомісія забирає €2 млн у бієнале через російський павільйон

Рекомендацію ухвалили після аналізу відповідей організаторів бієнале щодо роботи російського павільону

Європейська комісія офіційно рекомендувала Європейському виконавчому агентству з питань освіти і культури (EACEA) припинити надання гранту у розмірі €2 млн Венеціанській бієнале. Про це повідомила віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен, передає «Главком».

«Це рішення ухвалено за результатами ретельної оцінки відповідей, наданих організаторами бієнале на вимогу обґрунтувати рішення про поновлення роботи російського павільйону», – зазначила Вірккунен.

Вона підкреслила, що культура в Європі, яка фінансується за рахунок коштів платників податків, повинна сприяти поширенню та захисту демократичних цінностей.

«У сучасній Росії ці цінності не поважаються», – резюмувала Вірккунен

Тиск на Венеційську бієнале тривав з березня, але протести Єврокомісії та понад 20 міністрів культури країн ЄС – зокрема, італійського міністра Алессандро Джуліі та польської міністерки Марти Цєнковської – російський павільйон відкрили за планом. Офіційна церемонія відкриття самого заходу, втім, не відбулася. Весь склад міжнародного журі бієнале склав повноваження – скандал із допуском Росії став для його членів останньою краплею.

Росію відсторонили від участі у Венеційській бієнале у 2022 і 2024 роках після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У березні 2026 року стало відомо, що Москва офіційно повертається до виставки. У відповідь Україна запровадила санкції проти громадян РФ, залучених до участі в бієнале, а ЄС припинив фінансування заходу.