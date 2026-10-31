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Посольство США попередило про загрозу теракту в Москві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Посольство США попередило про загрозу теракту в Москві
Потенційна загроза стосується музею-заповідника «Царицино»
фото з відкритих джерел

Американським громадянам рекомендували не відвідувати музей-заповідник «Царицино»

У Москві, столиці Росії, 31 жовтня може статися інцидент, який призведе до великої кількості жертв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Посольства США у РФ.

Зазначається, що потенційна загроза стосується музею-заповідника «Царицино», розташованого за адресою: вулиця Дольська, 1, Москва.

У посольстві наголосили, що уряд США координує заходи реагування з відповідними органами влади Російської Федерації.

Американським громадянам рекомендували сьогодні, 31 жовтня, не відвідувати музей-заповідник «Царицино» та не наближатися до цього району. Також їх закликали бути пильними й уникати місць масового скупчення людей.

Крім того, громадян США попрохали:

  • стежити за ситуацією навколо себе;
  • переглянути власний план безпеки;
  • тримати мобільні телефони зарядженими на випадок надзвичайної ситуації;
  • мати при собі документи, що посвідчують особу;
  • стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ;
  • зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP), щоб отримувати сповіщення про безпеку та стан здоров'я.

На тлі останніх подій музей-заповідник «Царицино» повідомив, що не має інформації про загрозу та продовжує працювати у звичайному режимі.

Посольство США випускало схоже попередження перед терактом у «Крокус Сіті Холлі». Тоді американців закликали уникати місць масового скупчення людей.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня 2024 року у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою сталася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. 

Згодом стало відомо про відомо про загиблих унаслідок теракту у музичному центрі «Крокус сіті хол».

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

Також Росія розкручувала версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». 11 червня 2024 року голова Національного антитерористичного комітету Росії, директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков під час засідання НАК офіційно звинуватив, не надавши жодних доказів, військову розвідку України у теракті, який стався у березні цього року у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Хол».

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Теги: росія музей стрілянина Москва США теракт

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