Білорусь заблокувала Deutsche Welle

Сайт DW перестав відкриватися в Білорусі при спробі зайти на нього через більшість провайдерів

Міністерство інформації Білорусі обмежило доступ до інтернет-ресурсів новин «Настоящее время» и «Новый час». Також сьогодні вже не можна зайти на сайт видання Deutsche Welle.

«Приводом для такого кроку стало поширення цими медіамайданчиками гіперпосилань на матеріали, визнані екстремістськими на підставі відповідних рішень суду», – заявив перший заступник міністра інформації Андрій Кунцевич.

Згідно з інформацією іншого ЗМІ Zerkalo, також деякі з провайдерів обмежили доступ до німецького видання Deutsche Welle. Під час спроби зайти на сайт – з’являється плашка з надписом про те, що інформаційний ресурс обмежений згідно з рішенням Міністерства інформації.

Раніше у Білорусі затримали понад 100 осіб за коментарі про загибель співробітника КДБ.

Нещодавно Німеччина посилила охорону кордону з Польщею через біженців із Білорусі. Також Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.

Відомо, що ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу.

Разом з тим Польща заявила, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю – надовго.



