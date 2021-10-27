Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі, бо на ТЕС закінчилося вугілля

Починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні

«Енергоатом» викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді

Україна з 1 листопада відновить імпорт електричної енергії з Білорусі через дефіцит вугілля на державних ТЕС. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на підсумки аукціону «Укренерго» на право імпортувати електроенергію в листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія «Енергоатом».

НАЕК «Енергоатом» викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 доступних МВТ. Ще 15 МВт придбало ТОВ «Електро Ком'юніті».

Нагадаємо, починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює лише 3. Приватні компанії зазнають навантаження 27-29 блоками щодня.

Дефіцит вугілля виник улітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля. У серпні ситуація стабілізувалася та приватні ТЕС почали імпортувати вугілля. Державні ТЕС імпорту не здійснювали.

Тим часом в «ЄС» назвали повернення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі зрадою державних інтересів.

Раніше через нестачу вугілля зупинилася Слов'янська ТЕС. Генеруючі компанії ТЕС і ТЕЦ не змогли закупити мінімум 1,5 млн тонн вугілля через борги державної компанії «Укренерго» на балансуючому ринку.



