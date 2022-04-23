Дилема Болгарії: давати Україні зброю чи не давати

Українське питання поставило правлячу коаліцію у Болгарії на межу виживання

Болгарські політики вже більше місяця не можуть дійти згоди в одному питанні – давати Україні військову допомогу чи утриматися. Прихильники озброєння України наголошують: вагання Болгарії в цьому питанні є ганебним і погрожують виходом із правлячої коаліції, якщо військова допомога не буде надана. Натомість противники ідеї озброювати Україну повторюють мантру те, що Болгарія таким чином може стати учасником конфлікту і теж погрожують покинути коаліцію. Нещодавній візит до Софії міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби ще більше розпалив внутріполітичні дебати і прямо поставив болгарських політиків перед вибором: або ви підтримуєте нас, або – агресора. Відтак, болгарський уряд опинився в непростій ситуації: з одного боку, треба надати військову допомогу Україні, а з іншого – зробити це так, щоб не спровокувати гостру внутрішню політичну кризу.

Непротокольний візит

Цього тижня у Софії з триденним робочим візитом перебував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він мав досить насичений робочий графік: зустрічі зі колегою Теодорою Генчовською, прем’єр-міністром Кірілом Петковим, президентом Руменом Радевим, а також депутатами болгарського парламенту. Попри те, що дехто з болгарських політиків вже встиг назвати цей візит протокольним, очільник українського МЗС навряд чи приїхав до болгарської столиці висловити свою особисту подяку за прийом Болгарією українських біженців та підтримку України в ЄС. Перебування в Софії, враховуючи те, що Кулеба тепер не часто здійснює закордонні візити, говорить про особливу важливість цього вояжу. Причина такої важливості – зброя. І Болгарії є що запропонувати Україні: вона є однією з небагатьох країн, яка має у своєму розпорядженні саме ту військову техніку, яка сьогодні вкрай необхідна нам.

Про те, за чим саме приїхав до Софії і провів тут майже пів тижня, неодноразово наголошував під час зустрічей в з болгарськими політиками й сам Дмитро Кулеба. А для того, щоб вони швидше приймали потрібне для України рішення, український міністр, звертаючись до них, використовував досить чіткі і недвозначні аргументи.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба провів у Софії три дні. Українського урядовця прийняв у Софії прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков (Фото: Дмитро Кулеба)

«Україна вдячна за все, що Болгарія зробила до сьогодні, але настав час вибирати. Дорогі болгари, життя важке, іноді доводиться робити вибір. Ви не можете залишатись посередині, ви повинні стати на чийсь бік. І ви повинні стати на бік правди... Найкращий спосіб наблизитися до миру сьогодні – це підтримати Україну, а не залишатися нейтральним. Той, хто знаходить причину чи аргумент не рухатися вперед, не висловлювати політичну позицію, не натискати кнопку і приймати правильне рішення, виступає на користь агресії... Я поважаю внутрішньополітичну ситуацію, але хочу сказати: ті, хто не допомагають нам сьогодні, вони допомагають Росії… Кожен день, коли Україна не отримує необхідної допомоги для боротьби, протистояння російській агресії, означає, що гине все більше мирних жителів, солдатів та руйнується все більше будинків… За останні два місяці Україна, яка була «приречена впасти за три дні», довела, що ми на правильному боці історії, заслуговуємо на підтримку. Бути поруч з нами означає політичне майбутнє. Підтримка Росії або відсутність допомоги для нас під приводом нейтралітету – це бути на неправильному боці історії», – сказав Кулеба.

Хто проти надання зброї

Питання військової допомоги Україні вже більше місяця дискутується у болгарських політикумі та суспільстві. Проте, до реального обговорення і голосування в парламенті справа досі так і не дійшла. Основна причина – один з членів урядової коаліції, проросійська Болгарська соціалістична партія (БСП), блокує винесення цього питання на обговорення. Більш того, БСП взагалі зробила питання надання зброї Україні червоною лінією у відносинах зі своїми коаліційними партнерами. «БСП не підтримає таку пропозицію... Якщо це (постачання зброї Україні – «Главком») буде поставлено як умова, ми готові її (коаліцію – «Главком») покинути. Це питання для нас «червона лінія», – заявили соціалісти. Зі свого боку, їхній лідер Корнеія Нінова, яка також є міністром економіки і промисловості, заявила: якщо парламент навіть прийме рішення про відправку зброї до України, то вона не підпише такий документ. «Ми, як партнери, як коаліція «БСП для Болгарії», висловили свою позицію – не постачати зброю. Це пряма участь Болгарії у війні і вона матиме наслідки для нас», – пояснює членкиня уряду свою позицію.

Президент Болгарії Румен Радев пропонував передати Україні каски і бронежилети з «акцентом на райони, де переважає болгарська меншина» (фото з відкритих джерел)

Ще одним противником надання військової допомоги Україні є президент Румен Радев. Він, як й інші політики, які займають подібну позицію, пояснюють: якщо Болгарія направить Україні військову допомогу, це зробить її учасником війни, від чого можуть постраждати болгарські громадяни. «Той, хто вирішить надати озброєння і таким чином залучити Болгарію у війну, повинен мати можливість зустрітися з громадськістю та пояснити ризик, тому що ціну завжди платять громадяни, а не політики… Як глава держави я не дозволю Болгарії бути втягнутою в конфлікт в Україні. Я був обраний для захисту безпеки болгар і миру в Болгарії. Ціну за війну платять громадяни, а не телевізійні проповідники. Мене турбують люди», – заявив Радев.

Відтак, єдина «військова» допомога, на яку до цього часу погодилась і надала Україні Болгарія – це 2 тисячі касок та 2 тисячі бронежилетів. Однак при цьому поставила умову: вони повинні використовуватись цивільними. Значення такої допомоги найкраще характеризують слова Дмитра Кулеби, сказані ним під час його перебування в Софії. «Це були половинчасті заходи, які були політично приємними, однак насправді містили повідомлення: «ми хочемо, щоб ви померли захищеними», – іронізував він. Для повноти картини такої «допомоги» слід додати, що президент Радев взагалі пропонував передачу касок і бронежилетів з «особливим акцентом на райони, де переважає болгарська меншина, яка зазнала обстрілів».

Ультиматуми і пошук компромісу

З огляду на вищевказані умови, не стало великою несподіванкою те, що в четвер вранці, коли глава українського МЗС вже третій день перебував в Софії, спікер болгарського парламенту вкотре не включив до порядку денного пропозиції «щодо надання Україні військово-технічної допомоги», які подавали один з членів правлячої коаліції «Демократична Болгарія» та опозиційна ГЄРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії»). Він пояснив своє рішення тим, що для цього потрібен звіт парламентського комітету із зовнішньої політики, який, до слова, вже тижнями відкладає обговорення даного питання. Натомість, замість проектів «Демократичної Болгарії» та ГЄРБ найбільша партія правлячої коаліції «Продовжуємо зміни» подала свої пропозиції, які, як виявилось, є занадто загальними і містять положення про надання не військово-технічної, а технічної допомоги. Пізніше, після виступу одного з авторів пропозицій від «Продовжуємо зміни» стало відомо, що технічна допомога передбачає… каски і бронежилети.

У відповідь на це «Демократична Болгарія» заявила, що перегляне свою участь в коаліції якщо парламент не підтримає надання військової допомоги Україні. «Якщо всередині (документа – «Главком») не буде військово-технічної допомоги, для «Демократичної Болгарії» це буде «червона лінія». Це буде чітким попередженням про дуже глибоку проблему в коаліції, і «Демократичної Болгарії» доведеться приймати рішення про подальшу участь у цьому форматі коаліції. Депутати від «Демократичної Болгарії» не підтримають нічого, окрім направлення конкретної військово-технічної допомоги», – заявили в партії. До речі, за словами, одного з представників цієї політичної сили, в парламенті наразі є «велика більшість, яка підтримує рішення надати зброю Україні» і він переконаний: «якщо голосування буде таємним, то «за» буде 200 голосів (із 240 – «Главком»)».

Важливо, що про підтримку надання зброї Україні висловився й четвертий член коаліції – партія «Є такий народ», яка до останнього зберігала мовчання. «Я на боці тих, хто вважає, що Україну треба підтримувати всіляко – у тому числі й зброєю», – написав лідер партії Славі Тріфонов на своїй сторінці у Facebook.

У той же час, соціалісти продовжують стояти на своєму і погрожують коаліції виходом з неї. «Озброєння Болгарією будь-якої країни означає для нас вступити в цей конфлікт… Якщо парламент за це проголосує, ми вийдемо з коаліції», – наполягають в БСП.

Після того, як два учасники коаліції пригрозили виходом з неї у разі, якщо парламент прийме рішення, яке не відповідатиме їх інтересам, стало очевидно, що для «Продовжуємо зміни» і особисто прем’єр-міністра Кіріла Петкова на перший план вийшло питання виживання його уряду. «Продовжуємо зміни» не братиме участі у суперечці між двома партнерами по коаліції, залишатиметься відповідальним політичним партнером і вважає, що окрім того, що країні потрібен стабільний уряд, Україна також виграє від такої Болгарії», – заявив Петков.

При цьому сам прем’єр розуміє, що ненадання зброї Україні виставляє в поганому світлі тільки його як політика, але й власне саму Болгарію. «Цей уряд багато разів чітко давав зрозуміти, що ми засуджуємо агресію Росії. Я розумію пана Кулебу. Як для Кіріла Петкова – не як прем’єр-міністра – для мене військова допомога є абсолютно правильною», – сказав він. Однак, на іншій шальці терезів для нього – збереження коаліції і недопущення зриву країни в черговий вир дострокових виборів, які, як показує досвід минулого року, не обіцяють їй нічого хорошого. Тому перед Кірілом Петковим зараз стоїть непроста дилема: як надати зброю Україні і в той же час зберегти стабільне управління країною.

Прем’єр-міністру необхідно знайти і запропонувати якесь компромісне рішення, яке б змогло задовольнити обох опонентів в правлячій коаліції та допомогти Болгарії вийти «переможцем» з непростої ситуації. Наразі таким компромісним рішенням є оголошений ним в п’ятницю візит болгарської делегації в складі представників від чотирьох партій-членів правлячої коаліції до Києва. Він повинен відбутись протягом найближчих днів і має посприяти прийняттю рішення про надання військової допомоги Україні. «На даний момент «Демократична Болгарія» каже: «Це наша «червона лінія», БСП каже: «Це наша «червона лінія». Ми повинні думати. Тому я запрошую їх поїхати до Києва, бо неможливо прийняти більш зважене рішення, ніж коли ви є там», – сказав Петков.

У контексті напруженої ситуації, що склалась всередині правлячої коаліції, варіант з візитом болгарських депутатів до Києва поки видається найбільш вдалим, оскільки дозволить знизити напругу і виграти трохи часу для прийняття остаточного рішення про надання Україні військової допомоги. Важливо, щоб це рішення було ухвалене якомога швидше, а болгарські політики добре пам’ятали те, що їм казав Дмитро Кулеба: «Ті, хто не допомагають нам сьогодні, вони допомагають Росії».

Ігор Федик, для «Главкома»