Болгарські депутати планують відвідати Київ

Дискусія про надання зброї нашій державі різко активізувалась під час візиту в Болгарію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби

Політики Болгарії відвідають українську столицю, аби обговорити надання військової допомоги нашій державі

Болгарська делегація у складі представників від чотирьох партій-членів правлячої коаліції планує протягом найближчих днів відвідати Київ для ухвалення можливого рішення про надання військової допомоги Україні. Про це, як передає кореспондент «Главкому», заявив прем’єр-міністр Болгарії Кіріл Петков в п’ятницю ввечері, 22 квітня, в етері телеканалу NOVA.

Ця заява була зроблена ним після того, як він і його партія «Продовжуємо зміни» напередодні відмовилися брати участь у конфлікті між двома членами урядової коаліції – БСП і «Демократичною Болгарією» – щодо питання надання Болгарією військової допомоги Україні.

«Цей уряд багато разів чітко давав зрозуміти, що ми засуджуємо агресію Росії. Я розумію пана Кулебу. Як для Кіріла Петкова – не як прем’єр-міністра – для мене військова допомога є абсолютно правильною. Але в такому випадку я є прем’єр-міністром, у мене є партнери по коаліції, які мають чіткі «червоні лінії», і моє завдання – не прикидатися найсміливішим», – сказав болгарський прем’єр.

На цей момент «Демократична Болгарія» каже: «Це наша «червона лінія», БСП каже: «Це наша «червона лінія». Ми повинні думати. Тому я запрошую їх поїхати до Києва, тому що неможливо ухвалити більш зважене рішення, ніж коли ви є там», – сказав Петков.

У четвер, 21 квітня, Петков аргументував відмову надавати таку допомогу тим, що в інтересах України мати стабільну Болгарію, натякаючи таким чином на те, що якщо його країна заме таку ж позицію як усі її союзники в ЄС і НАТО (крім Угорщини), правляча в ній коаліція розпадеться.

З усіх чотирьох партій у коаліції лише БСП рішуче виступає проти офіційного надання країні військової допомоги. Там заявляють, що якщо парламент прийме таке рішення, партія вийде з коаліції. Зі свого боку «Демократична Болгарія», яка донедавна не висувала ультиматумів, також пригрозила залишити коаліцію, якщо Болгарія не вирішить офіційно допомогти Україні зброєю.

Що стосується ще одного учасника коаліції, партії «Є такий народ», то її лідер Славі Тріфонов виступив з позицією, що Україні потрібно допомагати всіма можливими способами, в тому числі й зброєю. Через протилежні позиції двох учасників правлячої коаліції, Болгарія вже протягом декількох тижнів не може ухвалити рішення про надання Україні військової допомоги.

Дискусія про надання зброї Україні різко активізувалась під час візиту в Болгарію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який офіційно порушив це питання перед болгарськими політиками.

Нагадаємо, Кулеба провів зустріч з президентом Болгарії Руменом Радевим. В ході зустрічі глава українського дипломатичного відомства подякував президенту Болгарії за принципову позицію його країни в підтримці України, за прийняття біженців, а також висловив розуміння наслідків для болгарської економіки після введення санкцій проти Росії.