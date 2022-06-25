Директор Ермітажу зганьбився скандальними заявами про війну: найгучніші цитати

Михайло Піотровський виправдав війну в Україні й заявив, що у такий спосіб Росія самостверджується

Директор російського Ермітажу Михайло Піотровський дав інтерв'ю «Російській газеті», у якій зганьбився заявами про війну в Україні, яку в Росії режим диктатора Путіна наказав називати «спецоперацією». Піотровський у звичному дусі пропагандизму виправдав російську агресію в Україні, назвавши це самоствердженням, та наголосив, що Росія робить «глобальні перетворення».

Про виставки російських музеїв у Європі перед війною в Україні

«Наші останні виставки за кордоном – це просто потужний культурний наступ. Якщо хочете, свого роду спецоперація. Яка багатьом не подобається. Але ми наступаємо. І нікому не можна дати завадити нашому наступу... До початку «спецоперації» в Україні виставки російських музеїв були всюди... Це і була наша, якщо хочете, спецоперація, великий культурний наступ».

Про Росію як частину Європи

«Ми нерозривні з європейською культурою та з самою Європою. Спеціальна «військова операція» в Україні тут нічого не змінює. Усередині Європи з надлишком було розбіжностей та воєн – від Тридцятирічної до Першої світової. Ми є Європою і в якісь моменти більше Європою, ніж багато з її класичних країн. І безумовно, ніж ЄС, який зараз перетворюється на Радянський Союз... Ми ніколи не будемо ізольовані як абсолютно повноправна та рівноцінна частина Європи».

Про глобальні перетворення, які робить Росія

«Нині наша країна перейшла в інший час. Перший період скіфської війни закінчився. Ми відступали, відступали, тепер не відступаємо. Зроблено поворот. І вже зрозуміло, що остаточний. Все було розпочато у 2014 році у Криму. Крим створив ситуацію, коли по-іншому вже не можна було, треба було розгортатися. Наша країна робить великі глобальні перетворення. І ми відповідно в них і з нею. Наша позиція – спокійна, нормальна робота».

Про війну та культуру

«Усі ми мілітаристи та імперці… Нам, людям культури, зараз треба зрозуміти нашу участь у всьому, що відбувається. Причетна до історії людина насамперед має добре робити те, що вона робить. Наслідуючи принцип «коли говорять гармати, говорити повинні й музи».

Про історичну місію Росії та імперські традиції

«Патріотизм російською мовою – це почуття власної історичної гідності. Людина розуміє, що вона має піти воювати, а інша – щось інше, але не менш важливе робити. І за цим почуття власної історичної гідності. Бажання відповідати своїй історії та місії своєї країни. Звучить дуже голосно, але ми розуміємо історичну місію своєї країни. І ось це відчуття, що наша країна змінює світову історію і ти до цього причетний, воно є ключовим зараз.

Зі ставленням до військових дій теж все не так просто. З одного боку, війна – це кров і вбивство, а з іншого – самоствердження людей, самоствердження нації. Кожна людина хоче самоствердитись. І у своїй позиції стосовно війни, безсумнівно, самостверджується. Ну і ми всі виховані таки в імперській традиції, а імперія поєднує безліч народів, об'єднує людей, знаходячи якісь спільні та важливі для всіх речі».

Нагадаємо, Дзержинський райсуд Пермі оштрафував на 30 тисяч російських рублів ексрадника губернатора Прикам’я і засновника благодійного фонду «Дедморозим» Дмитра Жебелєва за «дискредитацію Збройних сил РФ».