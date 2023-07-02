Директор ЦРУ закликав США знизити ризики в економічних відносинах з Китаєм

Вільям Бернс вважає, що повне відокремлення від Китаю було б нерозумним

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що відмова США від економічних відносин з Китаєм була б нерозважливим кроком з огляду на глибоку взаємозалежність двох країн, водночас Штатам слід диверсифікувати ланцюжки постачань. Про це Бернс сказав під час лекції в англійському місті Оксфорд, передає Reuters.

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«Китай – єдина країна, яка має намір змінити міжнародний порядок і має все більшу економічну, дипломатичну, військову та технологічну силу для цього», - вказав Бернс.

Водночас за його словами, в сучасному світі будь-якій країні небезпечно потрапити в залежність від одного постачальника найважливіших технологій і корисних копалин.

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«Відповідь на це питання полягає не в тому, щоб від’єднатися від такої економіки, як китайська - це було б безглуздо. А в розумному зменшенні ризиків і диверсифікації шляхом забезпечення стійких ланцюгів постачань, захисту нашої технологічної переваги та інвестування в промислові потужності», - зазначив директор ЦРУ.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена обдумує запровадження нових обмежень на експорт чіпів штучного інтелекту (ШІ) до Китаю.

Нещодавно державний департамент США визнав наявність розбіжностей у відносинах з Китаєм, але висловив надію на подальшу співпрацю та продовження переговорів навіть після різких висловлювань президента Байдена в адрес Сі Цзіньпіна.

До слова, Сполучені Штати намагалися стабілізувати гостру конкуренцію під час історичного візиту до Пекіна держсекретаря США Ентоні Блінкена.