США можуть розірвати важливу угоду з Китаєм – Reuters

Найстаріша американсько-китайська угода про співпрацю у науковій галузі – на межі розриву

Вашингтон занепокоєний через імовірні крадіжки Пекіном наукових і комерційних досягнень

У Білому домі точаться дебати щодо угоди з Китаєм про співпрацю в науково-технічній галузі. США можуть переглянути умови договору або навіть відмовитись від його продовження. Про це повідомляє Reuters.

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Як пише видання, угода була підписана в 1979 році, коли Пекін і Вашингтон встановили дипломатичні відносини, і відтоді оновлювалася приблизно кожні п’ять років. Цим документом передбачалася співпраця в сферах від атмосферних і сільськогосподарських наук до фундаментальних досліджень у фізиці та хімії.

Нині ж занепокоєння США щодо крадіжки Пекіном наукових і комерційних досягнень ставить під сумнів потребу продовжувати дію угоди, термін якої спливає 27 серпня.

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Прихильники продовження документа переконані, що в разі його розриву призупиниться академічна та комерційна співпраця. Водночас опоненти вважають, що взаємодія конкуруючих країн у цій галузі не має сенсу.

Як зазначається, ряд урядовців схиляється до перегляду умов співпраці. Зокрема, чиновники пропонують домовитися про гарантії безпеки, пов'язані з промисловим шпигунством, а також про взаємний обмін даними.

Нагадаємо, у неділю 18 червня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна з офіційним візитом.

Як повідомлялося, Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом. Їхні переговори тривали понад п'ять годин у неділю. Держсекретар США вирушив до Пекіна, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло, а також обговорити війну в Україні.

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До слова, президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох місяців.