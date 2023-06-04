Як перекрити потік російської нафти до Індії та Китаю. Ексміністр економіки Оржель дав відповідь

Китай купує російську дешеву нафту, а інші країни не можуть цьому завадити, бо бояться зіпсувати стосунки з Сі

Ніхто із західних партнерів України не хоче сваритися з Китаєм та Індією

Україна та партнери можуть ввести більш жорстку систему контролю та моніторингу руху російської нафти на світових ринках для того, щоб перекрити по максимуму потік російських нафтопродуктів до Індії та Китаю. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив ексміністр (2019-2020) енергетики Олексій Оржель.

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«Нам не під силу нічого, окрім введення більш жорсткої системи контролю та моніторингу руху російської нафти на світових ринках. Ніякі санкції не допоможуть вплинути на настільки потужні економіки. Зрештою, ніхто із наших західних партнерів не бажає псувати відносини з цими країнами», – пояснив Оржель.

Донедавна найбільшою компанією, яка закуповувала «змішану» російську нафту, була Shell PLC. Проте ексміністру енергетики важко точно сказати, чи продовжує Shell закуповувати нафту російського походження.

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«Все динамічно змінюється. Наскільки я знаю, зараз цим займаються маловідомі компанії-середняки ринку. Переважно такі гравці середнього масштабу працюють на азійському ринку. При цьому їм доводиться ситуативно об’єднувати зусилля, щоби мати змогу провести один або кілька трансферів російської нафти», – каже Оржель.

Нагадаємо, що нафтогазова компанія Shell пішла зі свого найбільшого російського проєкту у квітні минулого року. Корпорація веде переговори щодо продажу своєї частки компаніям з Китаю.

До слова, Китай прискорює будівництво центральноазіатського трубопроводу для отримання газу з Туркменістану, попри пропозицію від РФ про другий газопровід «Сила Сибіру-2». Китай прагне зміцнити зв’язки з Центральною Азією в рамках своєї ініціативи «Пояс і шлях». Хоча туркменський газ коштує Пекіну на 30% дорожче за російський, а переговори про знижку не принесли результату, китайські урядовці дали «зелене світло» проєкту Лінія D, за яким із Туркменістану імпортуватиметься 30 млрд кубометрів палива щорічно.