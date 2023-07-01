Кремль втратив «Газпром», як елемент політичного впливу

Значний запас міцності російської економіки починає вичерпуватись

Рашистів на дно!

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За буремними подіями останніх днів якось відійшло на другий план усвідомлення, що росія продовжує протікати.

І що «недо заколот» – це лише перша ластівка зі зграї, яка врешті розтягне хижака-рф на шматки.

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Значний запас міцності російської економіки і ресурс для корумпування закордонних діячів уповільнює цей богоугодний корисний процес. Але він уже став незворотнім.

Ті, хто допомагає московитам обходити санкції, робить це за велику знижку на російські товари і ресурси. А використання обхідних шляхів вимагає участі багатьох посередників, що здорожчує операції і ускладнює та ускладнює логістику.

Це дуже добре видно на прикладі одного із системотворчих ринків для рф – газового.

До запровадження західних санкцій майже 83% трубопровідного газу з рф ішло до ЄС.

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На ринок «Великої Європи» – з урахуванням Туреччини – у 2021 рф поставила 167 млрд куб м газу. Уже у 2022 експорт упав удвічі – до 85,4 млрд кубів. А на 2023 прогнозують падіння до 50 млрд, з перспективою подальшого скорочення.

І навіть ці обсяги забезпечуються головним чином двома споживачами – Туреччиною та Угорщиною. При тому обидві мають чисельні знижки від рф.

Втрати рф по експорту газу порівняно із 2021 роком у 2023 році оцінюються в 115-120 млрд кубометрів. І ці втрати нічим перекрити навіть у осяжній перспективі.

Поставки російського трубопровідного газу до Китаю у 2023 році оцінюються в 20-22 млрд куб.м за рік. Порівняно з 2021 роком приріст трохи більше 10 млрд кубів. Лише дещиця порівняно з втратою 120 млрд куб.м у Європі.

До того ж, за даними китайської митниці, середньорічна ціна в 2022 була близько 260 дол за тис кубів. Це в кілька разів нижче за європейську ціну.

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Перспектив для відновлення у газпрому та його ролі у проведенні зовнішньої політики кремля відтак більше не проглядається.

З одного з основних донорів він перетворюється на тягар.

І далі ж буде!!!