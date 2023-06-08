Нью-Йорк затягнуло помаранчевим димом. Якість повітря досягла небезпечного рівня (відео)

Показник забруднення перевищив норму аж у вісім разів

Усім мешканцям міст, у яких зафіксували сильне забруднення повітря, радять обмежити фізичну активність на вулиці

Через дим від потужних лісових пожеж у Канаді значно погіршилася якість повітря в частині США. Найбільш небезпечний рівень забруднення зафіксували у Нью-Йорку, частині Пенсільванії, Нью-Джерсі та на півночі Кароліни. Про це інформує Associated Press.

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Зазначається, що показник забруднення в Нью-Йорку та долині Лехай, що в Пенсільванії, перевищив норму аж у вісім разів, якість повітря досягла небезпечного рівня. Густий дим затягнув і центр Оттави, столиці Канади.

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Усім мешканцям міст, у яких зафіксували сильне забруднення повітря, радять обмежити фізичну активність на вулиці. Дехто навіть надягає маски.

Через сильні пожежі у Квебеці затримуються авіарейси, закривають пляжі та переносять розважальні заходи як у США, так і в Канаді. Близько тисячі вогнеборців намагаються подолати пожежі.

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Нагадаємо, дим від лісових пожеж у Канаді поширився великою територією США: над штатами Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія, Делавер, Вірджинія, Західна Вірджинія та в окрузі Колумбія.

Раніше повідомлялося, що понад 18 тис. людей були змушені евакуюватись із своїх будинків в східній провінції Канади Нова Шотландія, повідомили офіційні особи в понеділок, оскільки одна із сотень лісових пожеж, які вирують по всій країні, загрожувала канадському місту Галіфакс.