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Нью-Йорк затягнуло помаранчевим димом. Якість повітря досягла небезпечного рівня (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нью-Йорк затягнуло помаранчевим димом. Якість повітря досягла небезпечного рівня (відео)
Показник забруднення перевищив норму аж у вісім разів
фото: CNN

Усім мешканцям міст, у яких зафіксували сильне забруднення повітря, радять обмежити фізичну активність на вулиці

Через дим від потужних лісових пожеж у Канаді значно погіршилася якість повітря в частині США. Найбільш небезпечний рівень забруднення зафіксували у Нью-Йорку, частині Пенсільванії, Нью-Джерсі та на півночі Кароліни. Про це інформує Associated Press. 

Зазначається, що показник забруднення в Нью-Йорку та долині Лехай, що в Пенсільванії, перевищив норму аж у вісім разів, якість повітря досягла небезпечного рівня. Густий дим затягнув і центр Оттави, столиці Канади. 

Усім мешканцям міст, у яких зафіксували сильне забруднення повітря, радять обмежити фізичну активність на вулиці. Дехто навіть надягає маски.

Через сильні пожежі у Квебеці затримуються авіарейси, закривають пляжі та переносять розважальні заходи як у США, так і в Канаді. Близько тисячі вогнеборців намагаються подолати пожежі.

Нагадаємо, дим від лісових пожеж у Канаді поширився великою територією США: над штатами Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія, Делавер, Вірджинія, Західна Вірджинія та в окрузі Колумбія. 

Раніше повідомлялося, що понад 18 тис. людей були змушені евакуюватись із своїх будинків в східній провінції Канади Нова Шотландія, повідомили офіційні особи в понеділок, оскільки одна із сотень лісових пожеж, які вирують по всій країні, загрожувала канадському місту Галіфакс.  

Теги: США Нью-Йорк пожежа

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