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США готують нові експортні обмеження для Китаю: ЗМІ пояснили причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США готують нові експортні обмеження для Китаю: ЗМІ пояснили причину
Американські виробники чіпів потрапили «під перехресний вогонь» між Китаєм та адміністрацією Байдена
фото: Reuters

Вашингтон побоюється, що Пекін може використовувати американські чіпи для розробки зброї та здійснення хакерських атак

Адміністрація президента США Джо Байдена обдумує запровадження нових обмежень на експорт чіпів штучного інтелекту (ШІ) до Китаю. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Причиною є побоюваннями у Сполучених Штатах, що КНР може використовувати ШІ-чіпи від Nvidia та інших компаній для розробки зброї та здійснення хакерських атак.

Як пише видання, на тлі таких припущень акції Nvidia та Advanced Micro Devices (AMD) впали приблизно на 1,4%.

Компанії Nvidia, Micron та AMD входять до числа американських виробників чіпів, які потрапили «під перехресний вогонь» між Китаєм та адміністрацією Байдена.

Минулої осені в Nvidia заявили, що офіційні особи США попросили компанію припинити експорт до Китаю двох найкращих обчислювальних чіпів для роботи зі штучним інтелектом.

У звіті йдеться про те, що міністерство торгівлі США припинить постачання чіпів, вироблених Nvidia та іншими виробниками чіпів, клієнтам у КНР вже у липні.

Як зазначає WSJ, нові обмеження, які розробляє американський департамент, заборонятимуть продаж навіть чіпів A800 без ліцензії. 

Нагадаємо, Єврокомісія хоче переконати 27 держав-членів ЄС погодитися на посилення контролю над експортом і відтоком технологій, які можуть бути використані у військових цілях конкурентами, приміром, такими як Китай. 

Раніше Сполучені Штати намагалися стабілізувати гостру конкуренцію під час історичного візиту до Пекіна держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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Теги: експорт США Китай штучний інтелект

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