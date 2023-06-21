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Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США у Лондоні обговорив зміцнення контрнаступальних можливостей України

Аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів. У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Глава МЗС Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Лондоні обговорив зміцнення контрнаступальних можливостей України. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 21 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні

Аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів. 

Помилка сталася через присвоєння завищеної вартості зброї, яку відправили ​​в Україну зі складів США. Для підрахунків використовувати вартість нової зброї, яка коштує дорожче, ніж вживана – і призвело до завищених цифр.

Як наслідок, тепер Пентагон має додаткові гроші, які можна використовувати для нової допомоги України під час контрнаступу проти Росії. І це перед завершенням фінансового року, коли фінансування Конгресу починає скорочуватися.

Зустріч Кулеби з Блінкеном

Глава МЗС Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Лондоні обговорив зміцнення контрнаступальних можливостей України.

Глава МЗС уточнив, що в ході зустрічі обговорювалися наступні кроки для зміцнення контрнаступальних можливостей України, підготовка до практичних результатів Вільнюського саміту щодо перспективи членства нашої країни в НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру.

Уряд Австрії виділить ще €18 млн для допомоги українцям

Уряд Австрії вирішив виділити ще 18 млн євро для допомоги українцям, які постраждали в результаті російського вторгнення. 

18 мільйонів євро виділять із закордонного фонду катастроф Міністерства закордонних справ на рахунки організацій, які працюють з постраждалими українськими громадянами.

За даними МЗС Австрії, із цієї суми по 6 мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Ще 4 мільйони євро отримає Дитячий фонд ООН і 2 мільйони євро – Фонд ООН у галузі народонаселення.

Лідери ЄС готують два головні прохання до Китаю

29-30 червня в Брюсселі відбудеться саміт, однією з тем якого буде Китай та економічна безпека. Неназваний чиновник ЄС розповів виданню, що на саміті закличуть КНР відновити баланс з Євросоюзом.

Чиновник також додав, що лідери ЄС зосередять свої дискусії про роль Китаю у російському вторгненні в Україну.

США виділять Чехії понад $8 млн на підтримку біженців з України

Сполучені Штати Америки виділять Чехії 8,2 мільйона доларів (близько 178 мільйонів чеських крон) на підтримку українських біженців та організацій, які допомагають їм у цій країні.

Найбільша частина грошей у Чехії піде до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який отримає 3,3 мільйона доларів. Два мільйони доларів отримає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), 1,5 мільйона піде Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) і 1,4 мільйона - Міжнародній організації з міграції (МОМ).

Вибухи на Хмельниччині і окупованому Токмаку

У Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 3:40. Хмельницька ОВА повідомила про вибухи після 5:00. Незадовго до цього в командуванні ЗСУ виступили з оголошенням, що на Тернопільщині є ракетна небезпека, а також існує загроза застосування РФ іранських ударних безпілотників типу «Shahed».

На околицях тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунала серія вибухів уночі 21 червня.  Вибухи почали лунати в районі Токмака після опівночі. Згідно з даними Telegram-каналу «Гнила Черешня», було зафіксовано чотири прильоти на північній околиці міста. Трохи пізніше стало відомо, що в районі міста сталося ще 3 вибухи.

Теги: Китай Пентагон Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен

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