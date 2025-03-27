«Для українців ця людина з іншої планети». Зеленський висловився про спецпосланця Трампа

Президент: Це «не закиди комусь, оскільки ми живемо в різних реаліях, а просто інший світ»

Зеленський про Віткоффа: Для нас ці люди з іншої планети

Президент України Володимир Зеленський гостро відреагував на заяви спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, оскільки вони звучать наче з «іншого світу». Як передає «Главком», про це стало відомо із пресконференції Зеленського у Парижі.

Так, Зеленський згадав про Віткоффа говорячи про те, що інші країни дуже часто живуть в «іншій швидкості» процесів порівняно з Україною, яка живе у війні.

«Як наприклад один з представників США по рускім Віткофф. Він говорить речі і він так виглядає. Для нас, для Українців вони виглядають дуже абстрактними. Тобто це зовсім з іншого світу. Для нас ці люди з іншої планети. Мені хтось казав, що він дуже предметна людина, завжди був бізнесменом, займався нерухомістю тощо. І я наведу вам такий приклад. Коли він займався нерухомістю, то зазвичай питання у людей «який вид з вікна, куди дивляться вікна, скільки кімнат». А в Україні – щоб одразу зрозуміти, де ми знаходимося – у нас питання щодо нерухомості одне – чи є бомбосховище в цьому домі?» – заявив Зеленський.

Президент додав, що це «не закиди комусь, оскільки ми живемо в різних реаліях, а просто інший світ».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію після саміту «Коаліції охочих». «Главком» публікує пряму трансляцію заходу та головні тези.

Як відомо, у Парижі завершилася зустріч «Коаліції охочих», про що свідчить від’їзд перших лідерів із Єлисейського палацу.

Зеленський сказав, що «всі розуміли і розуміють, що Росія сьогодні не хоче ніякого миру», додавши, що робота над гарантіями безпеки для України буде продовжена «у найближчі тижні та дні».

Стармер заявив, що зустріч «Коаліції охочих» у Парижі була «дуже конструктивною».

«Було абсолютно зрозуміло, що Росія намагається затягнути (мир – ред.), грає в ігри, і ми повинні бути абсолютно чіткими щодо цього», – сказав британський прем’єр.

За його словами, лідери погодилися з необхідністю більшої підтримки України, «щоб переконатися, що Україна має найсильнішу позицію, як зараз, так і в подальших переговорах». Він також зазначив, що під час зустрічі була «повна ясність» того, що зараз не час для зняття санкцій з РФ.