Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Для українців ця людина з іншої планети». Зеленський висловився про спецпосланця Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
«Для українців ця людина з іншої планети». Зеленський висловився про спецпосланця Трампа
Президент: Це «не закиди комусь, оскільки ми живемо в різних реаліях, а просто інший світ»
колаж: glavcom.ua

Зеленський про Віткоффа: Для нас ці люди з іншої планети

Президент України Володимир Зеленський гостро відреагував на заяви спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, оскільки вони звучать наче з «іншого світу». Як передає «Главком», про це стало відомо із пресконференції Зеленського у Парижі.

Так, Зеленський згадав про Віткоффа говорячи про те, що інші країни дуже часто живуть в «іншій швидкості» процесів порівняно з Україною, яка живе у війні.

«Як наприклад один з представників США по рускім Віткофф. Він говорить речі і він так виглядає. Для нас, для Українців вони виглядають дуже абстрактними. Тобто це зовсім з іншого світу. Для нас ці люди з іншої планети. Мені хтось казав, що він дуже предметна людина, завжди був бізнесменом, займався нерухомістю тощо. І я наведу вам такий приклад. Коли він займався нерухомістю, то зазвичай питання у людей «який вид з вікна, куди дивляться вікна, скільки кімнат». А в Україні – щоб одразу зрозуміти, де ми знаходимося – у нас питання щодо нерухомості одне – чи є бомбосховище в цьому домі?» – заявив Зеленський.

Президент додав, що це «не закиди комусь, оскільки ми живемо в різних реаліях, а просто інший світ».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію після саміту «Коаліції охочих». «Главком» публікує пряму трансляцію заходу та головні тези.

Як відомо, у Парижі завершилася зустріч «Коаліції охочих», про що свідчить від’їзд перших лідерів із Єлисейського палацу.
Зеленський сказав, що «всі розуміли і розуміють, що Росія сьогодні не хоче ніякого миру», додавши, що робота над гарантіями безпеки для України буде продовжена «у найближчі тижні та дні».

Стармер заявив, що зустріч «Коаліції охочих» у Парижі була «дуже конструктивною».

«Було абсолютно зрозуміло, що Росія намагається затягнути (мир – ред.), грає в ігри, і ми повинні бути абсолютно чіткими щодо цього», – сказав британський прем’єр.

За його словами, лідери погодилися з необхідністю більшої підтримки України, «щоб переконатися, що Україна має найсильнішу позицію, як зараз, так і в подальших переговорах». Він також зазначив, що під час зустрічі була «повна ясність» того, що зараз не час для зняття санкцій з РФ.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стратегія Путіна поки залишається незмінною – затягувати час
Переговори лише починаються. Які пастки готує Кремль
22 березня, 14:24
З 11 березня Росія запустила по Україні 580 «шахедів»
Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні після перемовин у Джидді
19 березня, 00:10
Дуда наголосив, варто пам'ятати, що в України теж є свої інтереси
Чи зможе Росія зберегти захоплені території України: Дуда зробив заяву
15 березня, 17:58
Спецпредставник президента США провів переговори в Москві
Віткофф повертається у США, аби відзвітувати Трампу про переговори в Росії
14 березня, 08:35
Зеленський та король Чарльз ІІІ всередині маєтку
Трамп втратив інтерес до Великої Британії після фото Зеленського з королем – Daily Mail
9 березня, 13:46
Зеленський: Україні потрібні конкретні гарантії безпеки з носіями цих гарантій безпеки, з відповідальністю за обсяги цієї допомоги
Зеленський заявив, що до угоди про завершення війни «ще дуже й дуже далеко»
3 березня, 01:47
Дуда: Треба повернутися за стіл переговорів із Трампом
«Лише США зупинять РФ». Дуда закликав Зеленського повернутися до перемовин із Трампом
1 березня, 20:14
Після суперечки Трампа і Зеленського у мережі підтримали українського президента
Зеленський та Трамп посперечалися під час зустрічі: реакція соцмереж
1 березня, 03:35
У вересні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти Ірині Фаріон звання «Герой України»
Львівська ОВА звернулася до Зеленського щодо присвоєння Фаріон звання Героя України
28 лютого, 13:59

Соціум

«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
«Для українців ця людина з іншої планети». Зеленський висловився про спецпосланця Трампа
«Для українців ця людина з іншої планети». Зеленський висловився про спецпосланця Трампа
У РФ арештовано Вадима Мошковича: що скоїв мільярдер
У РФ арештовано Вадима Мошковича: що скоїв мільярдер
Парламент Латвії дозволив поліції збивати безпілотники
Парламент Латвії дозволив поліції збивати безпілотники
Велика Британія у злиднях? Уряд скорочує соціальні виплати для населення
Велика Британія у злиднях? Уряд скорочує соціальні виплати для населення
У Червоному морі затонув туристичний батискаф, серед загиблих є росіяни
У Червоному морі затонув туристичний батискаф, серед загиблих є росіяни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9889
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
9522
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі
9439
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua