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Пресконференція Зеленського після саміту «Коаліції охочих»: трансляція

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Пресконференція Зеленського після саміту «Коаліції охочих»: трансляція
фото: скриншот відео

Раніше Зеленський звернувся до європейських лідерів із закликом щодо миротворчих сил

Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію після саміту «Коаліції охочих». «Главком» публікує пряму трансляцію заходу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «коаліції охочих». У Парижі лідери країн обговорять спільні зусилля для припинення вогню в Україні, модель майбутньої української армії та можливість розміщення контингенту у разі перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Володимира Зеленського зустрів президент Франції Емануель Макрон. Згодом політики та премʼєр Британії Кір Стармер провели коротку розмову в Єлисейському палаці.

На заході присутні лідери близько 30 країн, серед яких європейські держави, а також Туреччина та Канада, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму €2 млрд.

Теги: Володимир Зеленський саміт

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