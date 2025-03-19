Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні після перемовин у Джидді

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні після перемовин у Джидді
З 11 березня Росія запустила по Україні 580 «шахедів»
фото з відкритих джерел

Станом на 00:09 19 березня у багатьох регіонах України триває загроза ударних дронів. Це відбувається на тлі розмов про перемир'я

Президент України Володимир Зеленський з Фінляндії провів онлайн-зустріч з журналістами. Він розповів, скільки ракет і БпЛА Росія запустила по Україні з моменту переговорів Києва і Вашингтона в Саудівській Аравії. 

Як інформує «Главком», зі слів Зеленського, з 11 березня РФ запустила по Україні 1 342 КАБи, вісім ракет, 580 «шахедів», 44 дрони «Ланцет» та інших ударів – 250.

«Якщо ти не хочеш продовження війни, і не хочеш, щоб вона почалась знову, то цифри, напевно, будуть інші... Не тільки на полі бою, ми говоримо про все, про цивільну інфраструктуру, перш за все», – наголосив він.

Також варто зазначити, що під час пресконференції з журналістами, у Києві пролунали вибухи. Зеленський прокоментував: «Зараз в Україні тривога. Це відповідь про те, що відбувається». 

Президент наголосив, що це відповідь Путіна на всі переговорні процеси.

Зеленський також заявив, що ультиматуми російського диктатора Путіна не змінились з початку повномасштабного вторгнення. За словами Зеленського, ультиматуми Путіна переслідують зменшення обороноздатності України, та наголосив, що Україна та її партнери не приймуть їх.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив обмін військовополоненими між Україною та Росією, що має відбутись завтра. 

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу під час їхньої телефонної розмови, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Також Кремль заявив, що РФ «як жест доброї волі» передасть Україні 23 важко поранених українських військових.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський з Фінляндії провів онлайн-зустріч з журналістами. 

«Главком» зібрав головні тези з пресконференції президента, яка відбулась ввечері 18 березня.

Читайте також:

Теги: перемир'я переговоры Володимир Зеленський тривога росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перша сесія російсько-американських переговорів завершилася тиждень тому
Коли відбудеться другий етап переговорів між США та Росією? Die Zeit назвала дату
25 лютого, 12:32
Делегати покинули засідання в Раді ООН з прав людини
Десятки делегатів залишили засідання Ради ООН з прав людини: що сталося
26 лютого, 18:50
Окупанти просунулися на фронті: мапи DeepState
Окупанти просунулися на фронті: мапи DeepState
28 лютого, 08:31
На російських і білоруських спортсменів у Чехії не чекають
Російських байдарочників та каноїстів відсторонили від чемпіонату Європи в Чехії
5 березня, 12:04
Трамп хоче зосередитись на внутрішніх проблемах США
«Менше турбуватися про Путіна»: Трамп назвав свої політичні пріорітети
3 березня, 08:08
«Сувалки» відмовилися грати з російськими клубами «Динамо» та «Нова»
Польський клуб знявся з волейбольного турніру в ОАЕ через участь команд із Росії
7 березня, 09:23
Марко Рубіо зауважив, що якщо Росія погодиться на перемир'я, то треба буде узгодити, кому обидві сторони довірять контроль за припинення вогню
Рубіо пояснив, як США контролюватимуть дотримання перемир'я в Україні
12 березня, 19:16
Майк Волц провів переговори з представниками РФ
Радник Трампа Волц провів переговори з російською стороною
12 березня, 20:56
Внаслідок ракетної атаки пошкоджено житлові будинки
Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, є постраждалі (фото, відео)
14 березня, 22:58

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 19 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 березня 2025 року
«Путін фактично відкинув пропозицію припинення вогню». Зеленський про чергову атаку РФ
«Путін фактично відкинув пропозицію припинення вогню». Зеленський про чергову атаку РФ
Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні після перемовин у Джидді
Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні після перемовин у Джидді
Зеленський: Ультиматуми Путіна не змінились від початку війни
Зеленський: Ультиматуми Путіна не змінились від початку війни
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Пресконференція Володимира Зеленського: головні тези
Пресконференція Володимира Зеленського: головні тези

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
68K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
47K
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
26K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині
25K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua