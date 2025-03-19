Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні після перемовин у Джидді

Станом на 00:09 19 березня у багатьох регіонах України триває загроза ударних дронів. Це відбувається на тлі розмов про перемир'я

Президент України Володимир Зеленський з Фінляндії провів онлайн-зустріч з журналістами. Він розповів, скільки ракет і БпЛА Росія запустила по Україні з моменту переговорів Києва і Вашингтона в Саудівській Аравії.

Як інформує «Главком», зі слів Зеленського, з 11 березня РФ запустила по Україні 1 342 КАБи, вісім ракет, 580 «шахедів», 44 дрони «Ланцет» та інших ударів – 250.

«Якщо ти не хочеш продовження війни, і не хочеш, щоб вона почалась знову, то цифри, напевно, будуть інші... Не тільки на полі бою, ми говоримо про все, про цивільну інфраструктуру, перш за все», – наголосив він.

Також варто зазначити, що під час пресконференції з журналістами, у Києві пролунали вибухи. Зеленський прокоментував: «Зараз в Україні тривога. Це відповідь про те, що відбувається».

Президент наголосив, що це відповідь Путіна на всі переговорні процеси.

Зеленський також заявив, що ультиматуми російського диктатора Путіна не змінились з початку повномасштабного вторгнення. За словами Зеленського, ультиматуми Путіна переслідують зменшення обороноздатності України, та наголосив, що Україна та її партнери не приймуть їх.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив обмін військовополоненими між Україною та Росією, що має відбутись завтра.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу під час їхньої телефонної розмови, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Також Кремль заявив, що РФ «як жест доброї волі» передасть Україні 23 важко поранених українських військових.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський з Фінляндії провів онлайн-зустріч з журналістами.

«Главком» зібрав головні тези з пресконференції президента, яка відбулась ввечері 18 березня.