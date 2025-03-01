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«Лише США зупинять РФ». Дуда закликав Зеленського повернутися до перемовин із Трампом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Лише США зупинять РФ». Дуда закликав Зеленського повернутися до перемовин із Трампом
Дуда: Треба повернутися за стіл переговорів із Трампом
фото: Marek Borawski/KPRP

Дуда зазначив, що розмова Зеленського і Трампа нібито зайшла у глухий кут

Президент Польщі Анджей Дуда закликав президента України Володимира Зеленського повернутися за стіл перемовин зі США після скандальної розмови у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Канцелярію польського президента.

Дуда зазначив, що розмова обох лідерів «зайшла у глухий кут». Він також каже, що розмовляв із Зеленським перед відльотом та нібито сказав йому, що той «повинен спокійно вести переговори з президентом Трампом і що ми повинні шукати угоди, спільного рішення».

Президент Польщі наголосив, що «не бачить іншої сили у світі, крім США, яка б змогла зупинити російську агресію». Він також висловив сподівання, що ця політика зрештою «покладе цьому край».

«Треба повернутися за стіл переговорів. Президент Зеленський має сісти з ним і домовитися про рішення, яке зробить Україну безпечною. Ми дбаємо про мир, тому що це теж наш інтерес», — резюмував Дуда.

Раніше схожу заяву зробив генсек НАТО Марк Рютте. Він вважає, що президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп повинні налагодити свої відносини після невдалої зустрічі

Рютте вважає, що розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого була невдалою. Проте президенти повинні налагодити свої відносини.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

Згодом Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» публікує повне відео розмови президента з журналістом.

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Теги: Дональд Трамп політика Анджей Дуда Володимир Зеленський президент переговори

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