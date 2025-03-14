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Віткофф повертається у США, аби відзвітувати Трампу про переговори в Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Віткофф повертається у США, аби відзвітувати Трампу про переговори в Росії
Спецпредставник президента США провів переговори в Москві
фото: Reuters

Трамп ухвалить рішення про подальші кроки в переговорах після доповіді Віткоффа

Спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф повертається в Сполучені Штати, щоб обговорити подальші кроки з Дональдом Трампом після переговорів у Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Майка Волца в ефірі Fox News.

За словами Волца, адміністрація Трампа має «обережний оптимізм» після останньої зустрічі з українською делегацією у Джидді та заяви очільника Кремля Володимира Путіна щодо його умов завершити бойові дії. Він зазначив, що Трамп ухвалить подальші рішення після того, як Віткофф ознайомить його з результатами переговорів у Москві.

«Я розмовляв зі своїм колегою, спецпосланцем Віткоффом, який побував там, і він везе нам оцінки, згідно з якими президент Трамп ухвалить рішення про подальші кроки. Звичайно обидві сторони мають свої вимоги, і звичайно, обидві сторони повинні будуть піти на якісь компроміси», – каже він.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

Згодом Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатообіцяючою, але все ще потребує уточнень.

До слова, попри заяву президента РФ Володимира Путіна про підтримку 30-денного припинення вогню в Україні, Москва не має наміру відмовлятися від своїх максималістських вимог у межах потенційної мирної угоди. 

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Теги: США Дональд Трамп росія переговори Стів Віткофф

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