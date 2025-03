Зеленський та Трамп посперечалися під час зустрічі: реакція соцмереж

Президент України Володимир Зеленський заявив, що суперечка, яка сталася – це погано, але він вірить, що стосунки з Трампом можна врятувати

28 лютого у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Після сварки Трампа та Зеленського перший зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті, а потім доручив держсекретарю Рубіо та своєму раднику з національної безпеки Майку Волцю передати Зеленському, що йому час покинути Білий дім. «Главком» розповість, як відреагували на скандал у соцмережах.

Ганна Маляр, ексзаступниця міністра оборони України, написала, що здивована манерою комунікації американського президента.

«Мені довелось працювати з підрозділами стратегічних комунікацій і Пентагону, і Держдепу США, і посольства США в Україні щодо спільних заходів і візитів. В них завжди був розроблений план комунікацій, які передують ключовій комунікації. Вони дуже методично «прогрівають» інфо поле перед основною комунікацією. І уважно ставляться до всіх деталей та порядні щодо узгоджень і спільної роботи. Тому комунікація Трампа це - або його персональна команда, або він сам так бачить своє політичне амплуа», – зазначила Маляр.

Народна депутатка Соломія Бобровська зауважила, що в особі Зеленського там був весь український народ, який воює і втрачає найцінніше.

«Виглядала прес -конференція - як розіграна наперед вистава затравити українську сторону з ролями в доброго і поганого поліцейського, поки не почався клінч і закривання рота нашому президенту- you are not allowed to speak(wtf?). Отже, план був очевидно нічого не підписувати. І далі ставити ультиматуми нам, беручи російські тези в обіг надалі. Як сказав мій колега, Америка для них може і first, але Україна в нас єдине, що є. А тепер дуже надіюсь, що в ОП є план б і с», – написала Бобровська.

Український історик, публіцист, політик та громадський діяч Володимир В’ятрович написав коротко: «Буде важко, значить маєм бути разом. А там побачимо, хто з нами».

Військовослужбовець Петро Шуклінов закликав не прогинати спину.

«Україна - це тобі не легка прогулянка. Україна - це найсильніша армія Європи. Найсильніший, найкреативніший народ. І президент з яйцями. Тепер Трамп та клоун Венс знають це особисто. Ви або маєте повагу до України та нашої сплаченої ціни. Або будете отримувати по обличчю фактами. Спину НЕ можна прогинати», – написав Шуклінов.

Політик Віталій Безгін написав: «Сміливо та на захисті державного інтересу! Вдячність та підтримка Володимир Зеленський! Стоїмо!»

Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації зазначив, що Україну на цій зустрічі відверто принижували.

«Те що Зеленський відстоював нашу гідність - це правильно, але те що вступив в суперечку - це помилка. Угода не гарантувала нам безпеку, Трамп не збирався надавати нам нову зброю ні до, ні після цієї угоди. Але він може частково зняти санкції, тільки в обмін на що? Наше майбутнє це Європейський оборонний союз, добре що європейці це розуміють, питання лише в тому чи готови вони діяти достатньо швидко», – пише Несходовський.

Військовослужбовець Володимир Парасюк написав, що повністю підтримує Зеленського

«Ми - не меншовартісні і не безкоштовний додаток, ми - сильна і незалежна країна. І я як громадянин України, повністю підтримую нашого Президента на переговорах. На зовнішньому рівні ми маємо поводитись саме так. І так має виглядати розмова Президента країни, яка кожного дня проливає кров за своє майбутнє. У нашій сучасній історії політичний естеблішмент завжди боявся щось сказати, прогинався і продавав національні інтереси. Тому ще раз повторюсь, повністю підтримую Президента на переговорах в Сполучених Штатах», – йдеться у пості Парасюка.

Народний депутат Богдан Яременко виклав великий пост, де спитав, чи не виявиться задорогою для нас підтримка США?

«Власне, нам пропонували погодитись віддати частину своєї території Росії, ніби це був би мир, і заплатити за це половиною корисних копалин, ніби це зупинило б Росію від майбутніх завоювань. Погодитись на завоювання Росією наших територій ми завжди можемо і без американського посередництва, яке до того ж ще й дуже дорого коштує. Це зависока ціна, особливо якщо рахувати не в кілометрах квадратних і кубометрах, а у відданих людських життях. Ми вже намагалися один раз обрати замість війни ганьбу Мінських домовленостей, тому отримали і одне, і інше. Війна в нас вже йде».

Яременко пише, що обирати ганьбу немає жодного сенсу.

«На емоційному рівні все це сталось тому, що за останній тиждень в Білому домі президент Трамп був в присутності преси наголову розбитий президентом Франції і прем’єр-міністром Сполученого Королівства. Третьої поразки не повинно було бути. Цього боявся Венс і Трамп, коли виступали і писали про якусь там образу. Образа - незгода з Трампом в Овальному кабінеті. Що тепер? Тепер війна і наше життя не стануть легшими. Але війна не буде програна. Думаю, що щось США нам таки продаватимуть. В усьому іншому треба розраховувати на себе і на співпрацю з європейцями. Яким, до речі, українські копалини не менш потрібні», – зауважив Яременко.

Український філософ, перекладач, літературознавець та громадський діяч Олексій Панич зробив два серйозних висновки про ситуацію:

«Україна може пишатися собою: не кожній країні світу вдається стати кісткою в горлі одразу в двох світових супердержав. Доля трагічна, але в історичному плані унікальна».

«Зеленському влаштували наперед заготовлену пастку. Він реагував так, як він може: тобто не як розумний і досвідчений політик (яким він не є), а як пацанчик з Кривого Рогу з певними уявленнями про мораль і справедливість. Тому його реакція була правильною по суті, але хріновою за формою. Він сам роздав Трампу і Венсу кілька козирів по ходу сварки; коли говорив, говорив невдало, а коли треба було сказати кілька слів, сидів і мовчав. Не та в нього вагова категорія (в плані інтелекту), щоби гідно вистояти в такому двобої. Але на посаді президента ми "маємо те, що маємо", і нема на то ради, навіть і Верховної».

Міський голова Львову Андрій Садовий подякував президенту за чітку позицію.

«Ми живемо в найкращій країні. Тут ніколи не було легко. Без справедливості немає миру. Наша сила – тільки в єдності! Дякую Президенту за чітку позицію! Слава Україні!», – написав Садовий Яременко.

