Трамп втратив інтерес до Великої Британії після фото Зеленського з королем – Daily Mail

Трамп відчув себе «менш особливим» через знімок Зеленського з Чарльзом III

Президент США Дональд Трамп втратив інтерес до Великої Британії після фото очільника України Володимира Зеленського з королем Чарльзом III. Про це пише «Главком» з посиланням на видання Daily Mail.

Зазначається, що союзники президента США дали зрозуміти офіційним особам Великої Британії, що через цей знімок президент США відчув себе «менш особливим».

У відповідь союзникам Трампа сказали, що було б недоречно, якби уряд «вказав» королю не зустрічатися з паном Зеленським.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з королем минулого тижня. Це відбулося лише через кілька днів після того, як Кір Стармер передав Трампу запрошення від Чарльза прилетіти до Лондона з офіційним візитом.

Президент України прибув до королівської резиденції гелікоптером, де його особисто привітав британський монарх. Перш ніж зайти до маєтку вони коротко поспілкувались та зробили декілька фото.

Потім, у понеділок, Чарльз також привітав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в Сандрінгемі – у той час, коли Трюдо переживав через оголошення Трампом про 25-відсоткові мита на імпорт з його країни.