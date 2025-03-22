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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Переговори лише починаються. Які пастки готує Кремль

glavcom.ua
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Стратегія Путіна поки залишається незмінною – затягувати час
фото: depositphotos.com

«Ми маємо памʼятати, що Трамп, де-факто, одержимий переговорами»

• 1 •

Заяви Віткоффа про референдуми на окупованих територіях та розмови про ЗАЕС – це початок торгів за лінію розмежування. Повторюся – це лише початок. І поки виглядає так, що це питання не буде обговорюватися у Саудівській Аравії.

Це буде предметом розмов у трикутнику Путін, Зеленський, спецпредставник Трампа. Але ще раз наголошу – це початок переговорів, а не ультиматум Україні.

• 2 •

Перспективи зустрічі Путін-Трамп Кремль оцінює «у кілька місяців», Вашингтон про це взагалі не говорить. Така зустріч можлива лише у випадку виходу на реальні домовленості. Тут є, правда, одна заковика.

Трамп мислить двосторонніми переговорами і він може (поки дуже теоретично) зустрітися з Путіним раніше, якщо він вважатиме, що така зустріч принесе швидкий результат. Але поки росіяни гальмують процеси, а Трамп пробує їх максимально прискорювати. Але зараз не існує навіть проміжкових результатів, якщо не вважати результатом «квазіперемирʼя».

• 3 •

Попри спроби росіян розширити поле для маневру завдяки Ірану, ключова «тригерна» тема для США – це велика угода з росіянами по енергоресурсах і не тільки. Нагадаю, що суть цієї угоди, не тільки. у тому, що США повертається в енерговидобуток і освоєння Арктики. Основа цієї угоди – створення торгових домів, які продаватимуть підсанкційні товари, перш за все в ЄС.

Простіше кажучи, американські компанії (ці самі торгові доми) зароблятимуть десятки мільярдів по року в обмін на зняття санкцій з РФ. Тут ключове питання, як схилити Європу до цієї угоди. І заява Віткоффа, що він не бачить намірів Путіна починати війну в Європі – частина цієї кампанії. Поки примітивна, але ключові переговори з цього приводу ще навіть не почалися.

• 4 •

Стратегія Путіна поки залишається незмінною – затягувати час і спробувати зривати переговори руками українців. Саме тому цього тижня ми пережили дві кошмарні атаки на Одесу і Кропивницький.

У логіці Путіна ці обстріли мають, з однієї сторони деморалізувати українців і посилити політичну турбулентність, а з іншої, він тестує, як на подібні речі реагуватиме Трамп. Трамп демонструє, що його цікавлять тільки переговори. Це дуже важливий момент на який потрібно звертати увагу при аналізі мотивів сторін.

• 5 •

Підрив росіянами газопроводу у Суджі потрібно, з однієї сторони розглядали в контексті спроб росіян навʼязати ідею недоговороспроможності українців, але це лише вершина айсберга.

Вище я вже писав, про велику угоду. І росіяни розуміють: якщо наша ГТС не буде частиною цієї угоди, інтерес США до України у перспективі буде значно меншим. Тому вони свідомо пробують викреслити нашу ГТС, як ключовий логістичний актив України з цієї угоди. Це, насправді є надважливим фактом для майбутніх переговорів. Але, складається враження, що у нас явно недооцінюють цю велику угоду. Хоча, дуже сподіваюся, що я тут помиляюся.

• 6 •

Наша проблема полягає у тому, що у нас поки нема вагомих козирів на руках.

Але плюс у тому, що ми залишаємося однією з трьох головних частин переговорів Європа – США (нагадаю, що крім питань України Європа добивається ще двох речей від США – не введення мита на товари і збереження вагомої присутності США у безпеці Європи).

• 7 •

Ми маємо памʼятати, що Трамп, де-факто, одержимий переговорами. Ми не повинні рефлексувати на кожну заяву з кожної праски. Ми маємо думати про те, як правильно «направити» поведінку Трампа через місяць-два, коли стане зрозуміло, що Путін ним маніпулює. 

А поки нам потрібно памʼятати: перемога – це зберегти свою максимальну субʼєктність, щоб грати свою гру у майбутньому.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Європа переговори перемир'я Україна США Дональд Трамп Стів Віткофф

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Вадим Денисенко

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