Львівська ОВА звернулася до Зеленського щодо присвоєння Фаріон звання Героя України

У вересні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти Ірині Фаріон звання «Герой України»

Софія Особа звернулася до президента щодо присвоєння Ірині Фаріон звання Герой України

Львівська обласна військова адміністрація скерувала офіційний лист президенту України Володимиру Зеленському з клопотанням про присвоєння мовознавиці Ірині Фаріон звання Герой України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на доньку покійної громадської діячки Софію Особу.

«24 липня 2024 року, завдяки Михайлу Шевелюку Михайло Шевелюк та Оксані Микитюк, була зареєстрована петиція про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно). Попри блокування, ще у вересні вона набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер зроблено другий важливий крок: Львівська обласна військова адміністрація скерувала офіційний лист президенту України Володимиру Зеленському з клопотанням про присвоєння цього високого звання», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Софія Особа сподівається, що Зеленський присвоїть Фаріон таке звання:

«Пане президенте, як донька Ірини Фаріон, вдова загиблого воїна Василя Особи, вірю в те, що ви поставите свій підпис, і що Ірина Фаріон стане Героєм України! Для її внуків Евуні та Дмитрика – це важливо, як і для усіх свідомих українців. Бо саме Ірина Фаріон у тилу захищала українську державу, її мову та культуру!», – наголосила донька мовознавиці.

Як повідомляв «Главком», в Україні 4 вересня 2024 року закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду.

Згодом громадянин Михайло Шевелюк отримав дві ідентичні відповіді від адміністрації сервісу електронних петицій сайту президента на спроби зареєструвати електронну петицію про присвоєння Героя України (посмертно) Ірині Фаріон. Про це йдеться в розслідуванні «Главкома» «Героя України – Ірині Фаріон. Як Банкова гальмувала петицію».

Суть відмов Банкової зводилася до того, що «ініційована петиція президентові України не відповідає визначеним вимогам, а тому її не можливо оприлюднити на сайті глави держави».