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До Південної Кореї прибув атомний підводний човен США

Діана Гасюк
glavcom.ua
До Південної Кореї прибув атомний підводний човен США
Атомна субмарина ВМС США прибула до Південної Кореї
фото: Korea Times

Субмарина ввійшла до військово-морської бази Чеджу після запуску Північною Кореєю в космос військового розвідувального супутника

Американський атомний підводний човен класу «Лос-Анджелес» USS Santa Fe прибув до Південної Кореї вранці у середу. Про це повідомляє Korea Times.

Ця субмарина ввійшла до військово-морської бази Чеджу на південному курортному острові наступного дня після запуску Північною Кореєю в космос військового розвідувального супутника.

USS Santa Fe діє в складі 1-ї авіаносної ударної групи ВМС США, разом з авіаносцем USS Carl Vinson, який напередодні прибув до бази південнокорейських ВМС у південно-східному місті Пусан.

Командування ВМС Південної Кореї зазначило про намір продовжувати зміцнювати військово-морські обміни та співпрацю зі Сполученими Штатами, а також підсилювати спільні оборонні позиції союзників.
 
Як повідомлялося, адміністрація Сполучених Штатів засудила режим Північної Кореї, який здійснив у вівторок запуск космічного ракетоносія, що дозволило йому просунутися в розробці балістичних технологій. 

Раніше Північна Корея успішно випробувала нові твердопаливні двигуни для балістичних ракет середньої дальності (IRBM), повідомили в середу державні ЗМІ. Ця остання розробка ядерної зброї, здатна непомітно вразити Японію чи інші країни.

Нагадаємо, Північна Корея успішно провела наземні випробування нещодавно розроблених твердопаливних двигунів для нового типу міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) середньої дальності. Видання повідомляє, що перші наземні реактивні випробування двигунів першого та другого ступенів пройшли дуже успішно та підтвердили надійність і стабільність створених північнокорейських технологій проектування та виробництва твердопаливних двигунів великої тяги.

Теги: субмарина космос Північна Корея розробка

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