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КНДР завдяки допомозі Росії може запустити супутник-шпигун

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
КНДР завдяки допомозі Росії може запустити супутник-шпигун
Північна Корея здійснила вже дві невдалі спроби вивести на орбіту розвідувальний супутник
фото: KCNA

Росія допомогла Північній Кореї вирішити проблеми із супутником

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея може спробувати запустити військовий супутник-шпигун. Про це пише Yonhap.

Міністр зазначив, що запуск може відбутися до того, як Південна Корея запустить свій перший розвідувальний супутник на двоступеневій ракеті Falcon 9 американської аерокосмічної компанії SpaceX із бази військово-космічних сил Ванденберг у Каліфорнії 30 листопада.

«Південна Корея і США стежать за пересуваннями Північної Кореї. Північна Корея готується до запуску, який має відбутися протягом тижня або близько того», – сказав Шин Вон Сік.

За його словами, КНДР вдалося вирішити проблеми зі своїми двигунами за допомогою Росії.

Північна Корея вже здійснила дві невдалі спроби вивести на орбіту розвідувальний супутник у травні та серпні.

Шин зазначив, що союзники уважно стежать за цими приготуваннями, оскільки успішний запуск військового супутника-шпигуна означав би прогрес у ракетних технологіях, які можуть бути використані як зброя.

Зазначається, що Північній Кореї заборонено будь-яке використання балістичних ракетних технологій відповідно до санкційних резолюцій Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, Північна Корея успішно провела наземні випробування нещодавно розроблених твердопаливних двигунів для нового типу міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) середньої дальності. 

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Теги: зброя Південна Корея шпигун Північна Корея SpaceX

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