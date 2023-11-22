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США різко відреагували на новий ракетний запуск у КНДР

Діана Гасюк
glavcom.ua
США різко відреагували на новий ракетний запуск у КНДР
фото з відкритих джерел

США вживатимуть усіх необхідних кроків для гарантування інтересів національної безпеки країни та американських союзників у регіоні

Адміністрація Сполучених Штатів засудила режим Північної Кореї, який здійснив у вівторок запуск космічного ракетоносія, що дозволило йому просунутися в розробці балістичних технологій. Про це йдеться в офіційній заяві Ради національної безпеки США, передає «Укрінформ».

«США рішуче засуджують запуск космічного ракетоплава Північної Кореї, який використовував технологію балістичних ракет, порушуючи при цьому кілька резолюцій Ради Безпеки ООН», – йдеться в заяві.

Як підкреслили в Білому домі, це посилює напруженість і створює ризик дестабілізації безпеки в регіоні та за його межами.

«Цей космічний запуск застосовував технології, які безпосередньо пов’язані з програмою міжконтинентальних балістичних ракет КНДР. Президент і його команда національної безпеки оцінюють ситуацію в тісній координації з нашими союзниками та партнерами», – зазначили в Раді нацбезпеки.

У Білому домі підкреслили, що вживатимуть усіх необхідних кроків для гарантування інтересів національної безпеки США та американських союзників у регіоні – Південної Кореї і Японії.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея успішно випробувала нові твердопаливні двигуни для балістичних ракет середньої дальності (IRBM), повідомили в середу державні ЗМІ. Ця остання розробка ядерної зброї, здатна непомітно вразити Японію чи інші країни.

Нагадаємо, Північна Корея успішно провела наземні випробування нещодавно розроблених твердопаливних двигунів для нового типу міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) середньої дальності. Видання повідомляє, що перші наземні реактивні випробування двигунів першого та другого ступенів пройшли дуже успішно та підтвердили надійність і стабільність створених північнокорейських технологій проектування та виробництва твердопаливних двигунів великої тяги.

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Теги: розробка президент Північна Корея технології шпигун

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