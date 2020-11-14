Петиція про скасування карантину вихідного дня вже зібрала майже 27 тис. голосів

Підписанти петиції вимагають скасувати карантин вихідного дня, а в майбутньому проводити консультації при прийнятті подібних рішень

Тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський

Петиція на сайті президента про скасування карантину вихідного дня всього за чотири дні набрала 25 тисяч голосів, необхідних для того, щоб її розглянув глава держави.

На момент публікації матеріалу за петицію проголосували майже 27 тисяч осіб.

Автором петиції виступила Катерина Єгорова. У тексті петиції вони навела витяги із законодавства, у яких йдеться про права громадян на підприємницьку діяльність, роботу, соцзахист, необхідний життєвий рівень і компенсацію з боку держави за втрати, викликані незаконними рішеннями.

Жінка стверджує, що введення карантину вихідного дня матиме катастрофічні наслідки для економіки, а також призведе до збитків і закриттям закладів, у результаті чого десятки тисяч осіб втратять роботу.

Автор і підписанти петиції вимагають скасувати карантин вихідного дня, а в майбутньому проводити консультації з громадськістю та представниками бізнесу при прийнятті подібних рішень.

Нагадаємо, в Україні з 14 листопада вводять карантин вихідного дня, обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.

Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації.

Це Дніпро, Львів, Одеса, Черкаси, Тернопіль, Житомир, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь та Івано-Франківськ.

Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня