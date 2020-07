Племінниця Трампа поставила під сумнів його психологічне здоров'я



Племінниця президента США підкреслює, що самозакоханість господаря Білого дому не дозволяє йому тверезо дивитися на речі

Племінниця президента США Дональда Трампа Мері Трамп в своїй новій книзі виступила з твердженням, що американський лідер із-за негативного впливу сім'ї позбавлений здатності співпереживати іншим людям і страждає від безлічі комплексів.

Такі висновки жінці дозволив зробити її докторський ступінь з клінічної психології.

«У Трампа є всі дев'ять клінічних ознак самозакоханості. Патології Дональда носять комплексний характер, а його поведінка часом настільки незрозуміла, що для того, щоб поставити точний і зважений діагноз, необхідне було б проведення цілого набору психологічних і нейрофізіологічних тестів, на які він ніколи не погодиться», - зазначає Мері Трамп в своїй книзі.

Племінниця президента США підкреслює, що самозакоханість господаря Білого дому не дозволяє йому тверезо дивитися на речі і приймати рішення, виходячи з ситуації, що складається, або керуючись чіткою стратегією.

Відомо, що молодший брат глави адміністрації США Роберт Трамп добивався заборони на видання книги. Суд в американському місті Покіпсі, штат Нью-Йорк, спочатку задовольнив його позов і тимчасово заборонив видавати книгу.

Але це рішення скасував апеляційний суд, прийнявши до уваги те, що видавництво Simon and Schuster вже надрукувало і відправило замовникам понад 600 тисяч примірників книги. Прес-секретар Білого дому Кейлі Макінені раніше заявила, що книга племінниці президента США містить сміховинні твердження і сповнена вигадок.

Книга родички глави держави «Занадто багато і ніколи не досить: як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину в світі« (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) надійшла в продаж у вівторок, 14 липня.