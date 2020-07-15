Племінниця Трампа поставила під сумнів його психологічне здоров'я
Племінниця президента США підкреслює, що самозакоханість господаря Білого дому не дозволяє йому тверезо дивитися на речіПлемінниця президента США Дональда Трампа Мері Трамп в своїй новій книзі виступила з твердженням, що американський лідер із-за негативного впливу сім'ї позбавлений здатності співпереживати іншим людям і страждає від безлічі комплексів.
Такі висновки жінці дозволив зробити її докторський ступінь з клінічної психології.
«У Трампа є всі дев'ять клінічних ознак самозакоханості. Патології Дональда носять комплексний характер, а його поведінка часом настільки незрозуміла, що для того, щоб поставити точний і зважений діагноз, необхідне було б проведення цілого набору психологічних і нейрофізіологічних тестів, на які він ніколи не погодиться», - зазначає Мері Трамп в своїй книзі.
Племінниця президента США підкреслює, що самозакоханість господаря Білого дому не дозволяє йому тверезо дивитися на речі і приймати рішення, виходячи з ситуації, що складається, або керуючись чіткою стратегією.
Відомо, що молодший брат глави адміністрації США Роберт Трамп добивався заборони на видання книги. Суд в американському місті Покіпсі, штат Нью-Йорк, спочатку задовольнив його позов і тимчасово заборонив видавати книгу.
Але це рішення скасував апеляційний суд, прийнявши до уваги те, що видавництво Simon and Schuster вже надрукувало і відправило замовникам понад 600 тисяч примірників книги. Прес-секретар Білого дому Кейлі Макінені раніше заявила, що книга племінниці президента США містить сміховинні твердження і сповнена вигадок.
Книга родички глави держави «Занадто багато і ніколи не досить: як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину в світі« (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) надійшла в продаж у вівторок, 14 липня.