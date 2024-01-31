Дрони атакували Білгородську область: стали відомі наслідки

Вісім населених пунктів білгородської області залишились без світла

Унаслідок вибуху пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку

Сьогодні, 31 січня, російський Білгород та область зазнали атаки дронів. Вибухи було чути у прикордонному селі Тишанка та на хуторі Панків Білгородської області. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у Telegram.

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Традиційно російські окупанти звинуватили у атаці дронів українські Збройні сили. «Село Тишанка Волоконовського району зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Гладкова, внаслідок вибуху пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку. Крім того, він зазначив, що найближчим часом російські аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків.

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Також губернатор заявив про атаку БПЛА на хутір Панків Шебекинського міського округу. За його словами, постраждалих немає, однак пошкоджена лінія електропередачі. Під відключення потрапили абоненти восьми населених пунктів, зокрема селищ Червоне, Первомайське, Ленінське, хуторів Мар'їно, Мухін, Панків, сіл Вознесенівка та Нежеголь.

Гладков додав, що оперативні та аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з міністерством оборони.

Раніше, 18 січня, у російському Білгороді була оголошена повітряна тривога, згодом у місті пролунали вибухи. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито знищення десяти повітряних цілей системами ППО. Він записав відеозвернення, у якому звинуватив Україну в обстрілах території Росії.

Також повідомлялося, що російський літак впустив дві авіабомби на Білгородську область.