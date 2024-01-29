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Атака БпЛА на нафтопереробний завод у Ярославлі (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Атака БпЛА на нафтопереробний завод у Ярославлі (відео)
Нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі
фото: yanos.slavneft.ru

Наразі місце падіння БПЛА на території заводу оточили і викликали групу розмінування

Уранці понеділка, 29 січня, росіяни заявили про влучання безпілотника у нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. Про це повідомляє телеграм-канал 112 та Baza.

Зазначається, що дрон впав поруч з установкою для гідрокрекінгу на заводі. Це сталося близько 7 ранку за московським часом. Як розповіли телеграм-каналу ASTRA місцеві жителі та працівник підприємства, співробітників заводу тимчасово відпустили додому.

Пізніше губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що система радіоелектронної боротьби нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» начебто запобігла атаці безпілотника.

«На місці події працюють правоохоронні органи та спеціальні служби. Постраждалих немає, займання немає», - написав Михайло Євраєв.

«Славнефть», за офіційними даними, за обсягом видобутку нафти входить до десяти найбільших нафтових компаній Росії.

Нагадаємо, безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Раніше Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що у ніч на 29 січня російські засоби ППО знищили український БПЛА над Брянською областю.

Повідомляється, що знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Удень 28 січня дрони теж атакували Брянщину, про що повідомляв губернатор області Олександр Богомаз.

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Теги: росія росіяни відео безпілотник завод

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