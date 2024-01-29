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Російський літак впустив дві авіабомби на Білгородську область

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський літак впустив дві авіабомби на Білгородську область
Дві фугасні авіабомби ФАБ-250 були виявлені в Білгородській області за один день
фото ілюстративне

Влада вирішила евакуювати 150 людей, які жили у радіусі пів кілометра від місця падіння авіабомби 

Російські літаки у 2 населених пунктах Бєлгородської області впустили дві авіабомби ФАБ-250, якими збиралися вдарити по Україні. Через це довелося евакуювати близько 150 місцевих жителів. Про це повідомляє  російське видання ASTRA.

Зазначається, що інцидент стався у суботу, 27 січня.

Як зазначається, відразу дві фугасні авіабомби ФАБ-250, які випадково скинули літаки міноборони Росії, виявили в Білгородській області за один день. Одна з них упала у хуторі Постників Корочанського району. Другу знайшли у селі Стрілецьке Білгородського району. З останнього населеного пункту влада вирішила евакуювати 150 людей, які жили у радіусі пів кілометра від місця падіння авіабомби.

Російський літак впустив дві авіабомби на Білгородську область фото 1

За даними росЗМІ, в результаті інциденту ніхто не постраждав, авіабомби знищили наступного дня. 

Нагадаємо, на початку січня під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. СелоПетропавлівка Воронезької області РФ постраждало від крилатої ракети Х-101, яка запускались з Каспійського регіону.

Теги: Білгород бомбардування літак

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