Співробітники посольства США в Афганістані знищують документи та комп’ютери перед евакуацією

Більшість співробітників дипвідомства будуть евакуйовані американськими військовими

Співробітникам посольства США у столиці Афганістану Кабулі наказали знищувати конфіденційні документи та комп'ютери перед евакуацією з країни на тлі загострення там конфлікту. Про це повідомляють National Public Radio та CNN, які отримали у своє розпорядження службову записку для співробітників американського посольства в Кабулі.

Більшість співробітників дипвідомства будуть евакуйовані американськими військовими, які прибувають до Афганістану для забезпечення безпеки від'їзду дипломатів.

У службовій записці зазначається, що в посольстві залишиться невелика кількість персоналу. Натомість тим, хто Афганістан покине, наказали знищувати конфіденційні документи та комп'ютери перед від'їздом.

Журналісти відзначають, що США також закликали талібів не нападати на посольство.

З травня 2021 року в Афганістані тривають активні воєнні дії. Вони почалися після оголошення США про виведення військ з Афганістану, де ті перебували понад 20 років: спершу – для стримування «Талібану» й боротьби з терористами, які здійснили напади на США, потім – для укріплення безпеки країни.

Але уряд Афганістану побоюється (і, як видно з останніх подій, небезпідставно), що відсутність американських військ у країні розв'яже руки «Талібану» й призведе до поступового захоплення країни бойовиками. Водночас США не раз запевняли, що продовжать підтримувати афганські війська матеріально та фінансово.

За оцінками джерел Євросоюзу, зараз «Талібан» контролює приблизно 65% території Афганістану (самі таліби говорили про 85%). Напередодні, 12 серпня, угруповання заявило про захоплення міст Кандагар і Герат – другого і третього найбільших населених пунктів Афганістану. Розвідка США припускає, що протягом 90 днів таліби можуть захопити афганську столицю Кабул.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.