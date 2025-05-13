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Змінено правила оголошення фіналістів Євробачення-2025

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сьогодні гурт Ziferblat виступить на першому півфіналі Євробачення
фото: Суспільне Мовлення

Відтепер ведучі не оголошуватимуть країни, які проходять до фіналу, у випадковому порядку

Європейська мовна спілка внесла зміни до процедури оголошення фіналістів пісенного конкурсу «Євробачення». Нововведення почнуть діяти вже під час першого півфіналу 13 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Escxtra.

Відтепер ведучі не оголошуватимуть країни, які проходять до фіналу, у випадковому порядку. Замість цього на екрані з’являтимуться одразу троє можливих фіналістів, з яких називатимуть лише одного, що проходить далі. Решта двоє можуть знову з’явитися у наступних трійках, але не більше трьох разів. Десятого фіналіста назвуть за звичною схемою.

Такі зміни покликані посилити зберегти інтригу та зосередити увагу глядачів на конкурсантах, а не на ведучих.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення-2025. На сцену вийдуть представники 15 країн, зокрема й України.

Перший півфінал, 13 травня, пройде під гаслом «З чого все почалося» – вшанують Швейцарію як країну-засновницю конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.

Як повідомлялося, Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

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Теги: Євробачення

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