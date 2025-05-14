На Євробаченні-2025 ведучі несподівано згадали Росію

РФ відсторонена від участі в музичному конкурсі з 2022 року

На півфіналі 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» згадали Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію конкурсу.

Після завершення глядацького голосування у першому півфіналі Євробачення-2025 ведучі Гейзел Брюґґер і Сандра Штудер ознайомили аудиторію з добіркою рекордів за всю історію конкурсу. Серед них були згадані: найстарший учасник, найдовше волосся серед конкурсантів та пісня з найбільшою кількістю повторів слова La.

Неочікувано ведучі звернули особливу увагу на гурт з найбільшим сумарним віком учасників – російський колектив «Бурановські бабусі», який у 2012 році представляв РФ з піснею Party for Everybody і посів друге місце.

До слова, РФ відсторонена від участі в музичному конкурсі з 2022 року через повномасштабне вторгнення на територію України. Втім, ця заборона, схоже, не стосується згадок про виступи минулих років.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.