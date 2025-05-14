Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

На Євробаченні-2025 ведучі несподівано згадали Росію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Російський гурт «Бурановські бабусі» згадали на Євробаченні
фото: скриншот з відео

РФ відсторонена від участі в музичному конкурсі з 2022 року

На півфіналі 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» згадали Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію конкурсу.

Після завершення глядацького голосування у першому півфіналі Євробачення-2025 ведучі Гейзел Брюґґер і Сандра Штудер ознайомили аудиторію з добіркою рекордів за всю історію конкурсу. Серед них були згадані: найстарший учасник, найдовше волосся серед конкурсантів та пісня з найбільшою кількістю повторів слова La.

Неочікувано ведучі звернули особливу увагу на гурт з найбільшим сумарним віком учасників – російський колектив «Бурановські бабусі», який у 2012 році представляв РФ з піснею Party for Everybody і посів друге місце.

До слова, РФ відсторонена від участі в музичному конкурсі з 2022 року через повномасштабне вторгнення на територію України. Втім, ця заборона, схоже, не стосується згадок про виступи минулих років.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Читайте також:

Теги: Євробачення росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи в українських містах: головне за ніч
Вибухи в українських містах: головне за ніч
19 квiтня, 07:12
Росіяни спробують завести у Шевченко свої підрозділи, прикриваючись «перемирʼям», вважає Бутусов
Великоднє перемир'я? Воєнний журналіст пояснив, що задумав Путін
19 квiтня, 18:54
Поліція продовжує приймати заяви про пошкоджене майно від місцевих мешканців
Внаслідок нічної атаки РФ у Києві пошкоджено 25 будинків, школа та садочок
24 квiтня, 17:08
Комунальні служби вже вивезли 2,5 тис. куб. м відходів руйнувань
Удар Росії по Києву 24 квітня: скільки сімей потребують тимчасового житла
28 квiтня, 14:49
Зеленський подякував військовим, які провели вдалу операцію
Військові знищили другий за добу російський літак – Зеленський
3 травня, 22:13
Євробачення-2025 пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія
Євробачення-2025: яке місце прогнозують букмекери Україні
7 травня, 16:58
Україна пройшла до фіналу пісенного конкурсу
Євробачення-2025. Виступи першої десятки фіналістів (відео)
Сьогодні, 01:59
Зеленський очікує, що від завтра, 12 травня, розпочнеться повне припинення вогню
«Чекатиму на Путіна у Туреччині. Особисто» – Зеленський
11 травня, 20:16
Сьогодні гурт Ziferblat виступить на першому півфіналі Євробачення
Змінено правила оголошення фіналістів Євробачення-2025
Вчора, 14:17

Шоу-біз

На Євробаченні-2025 ведучі несподівано згадали Росію
На Євробаченні-2025 ведучі несподівано згадали Росію
Прогнози букмекерів: Швеція – головний фаворит Євробачення 2025
Прогнози букмекерів: Швеція – головний фаворит Євробачення 2025
Нардепка звернулася до СБУ через скандальну блогерку Алхім
Нардепка звернулася до СБУ через скандальну блогерку Алхім
«Квартал 95» відреагував на скандал через пісню українського гурту
«Квартал 95» відреагував на скандал через пісню українського гурту
Кім Кардаш'ян дала свідчення у суді про пограбування в Парижі
Кім Кардаш'ян дала свідчення у суді про пограбування в Парижі
Змінено правила оголошення фіналістів Євробачення-2025
Змінено правила оголошення фіналістів Євробачення-2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
21K
Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна
12K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
8958
Подоляк: На перемовинах у Туреччині Зеленський зустрічатиметься лише з Путіним

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua