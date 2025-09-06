6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 6 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

6 вересня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з прокрастинацією. За церковним календарем віряни вшановують День дива архистратига Михаїла.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 6 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні

Це свято було встановлене Кабінетом міністрів України 2021 року. День присвячений визнанню професіоналізму адміністраторів ЦНАП, які забезпечують високий рівень довіри громадян до сервісів від органів влади.

Адміністратори ЦНАП відіграють важливу роль у наданні якісних адміністративних послуг громадянам та бізнесу, допомагаючи вирішувати різноманітні життєві ситуації.

Працівники центру надання адміністративних послуг стали ключовими пунктами обслуговування громадян, забезпечуючи зручність та швидкість надання послуг. Вони також допомагають людям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, надаючи їм необхідну підтримку.

Міжнародні та національні свята

День боротьби з прокрастинацією

Цей день присвячений боротьбі з відкладанням важливих справ на потім, що є поширеною проблемою в сучасному світі. Прокрастинація може призводити до різних негативних наслідків, таких як зниження продуктивності, стрес та проблеми з кар’єрою. Тому цей день нагадує нам про важливість організації часу та виконання завдань вчасно.

День читання книг

Існує близько 130 мільйонів виданих книг. Найдовша книга у світі – «Спогад про минуле». Найдорожча книга у світі – «Кодекс Лестера». Цей день закликає людей читати книжки та поширювати любов до читання. Мета цього дня – спонукати людей більше читати та сприяти формуванню культури читання. Кожна книга має значення.

Читання знижує стрес на 68 відсотків. Читаючи всього 20 хвилин на день, ви зможете прочитати 1,8 мільйона слів за рік. При середньому значенні 500 слів на сторінку це означає, що за рік ви прочитаєте 3 600 сторінок. Це 12 книг по 300 сторінок кожна. Читання – це найшвидший спосіб поповнення словникового запасу.

Релігійні свята та їхня історія

День дива архистратига Михаїла

6 вересня в церковному календарі – диво архистратига Михаїла. Воно сталося в IV столітті в місцевості Хони (сучасна Туреччина). За переказами, біля храму, збудованого на честь архистратига Михаїла, розташовувалося цілюще джерело.

Один язичник, якому уві сні з’явився архангел Михаїл, отримав обіцянку, що його німа дочка зцілиться, якщо вип’є води з цього джерела. Так і сталося, після чого чоловік увірував, охрестився разом з родиною і побудував храм.

Протягом 60 років у цьому храмі служив паламарем святий Архип, який навернув багатьох язичників до християнства. Однак деякі язичники вирішили знищити храм, направивши на нього потік води з двох гірських річок.

Архип молився архістратигу Михаїлу, і той з’явився, ударив жезлом об гору, утворивши тріщину, в яку і направився потік води, врятувавши храм. Це чудо стало символом захисту і допомоги Архістратига Михаїла для всіх вірян.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Вранці туман – скоро прийде потепління;

ввечері хмари на небі синього відтінку – до швидкої зміни погоди;

на деревах видно іній – зима буде сніжною;

вгорі на березі зелене листя, а внизу вже все опало – до ранньої зими і теплої весни.

Історичні події

1770 – починається будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя);

1819 – Томас Бланчард отримує патент на токарний верстат;

1852 – у Манчестері відкривають першу безкоштовну бібліотеку Великої Британії;

1873 – створюють Шотландську федерацію футболу, одну з найстарших у світі;

1891 – зійшовши з пароплава «Орегон» у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започатковують хвилю української еміграції до Канади;

1939 – Третій Рейх окуповує Краків;

1952 – у Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;

1989 – через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан отримують листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі;

2007 – Національний банк України випускає у обіг пам'ятну монету «Іван Богун» із серії «Герої козацької доби»;

2022 – починається контрнаступ України в Харківській області;

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Арсен, Георгій, Петро, Степан та Максим.