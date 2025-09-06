Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 6 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

6 вересня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з прокрастинацією. За церковним календарем віряни вшановують День дива архистратига Михаїла.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 6 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні

6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було встановлене Кабінетом міністрів України 2021 року. День присвячений визнанню професіоналізму адміністраторів ЦНАП, які забезпечують високий рівень довіри громадян до сервісів від органів влади.

Адміністратори ЦНАП відіграють важливу роль у наданні якісних адміністративних послуг громадянам та бізнесу, допомагаючи вирішувати різноманітні життєві ситуації.

Працівники центру надання адміністративних послуг стали ключовими пунктами обслуговування громадян, забезпечуючи зручність та швидкість надання послуг. Вони також допомагають людям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, надаючи їм необхідну підтримку.

Міжнародні та національні свята

День боротьби з прокрастинацією

6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день присвячений боротьбі з відкладанням важливих справ на потім, що є поширеною проблемою в сучасному світі. Прокрастинація може призводити до різних негативних наслідків, таких як зниження продуктивності, стрес та проблеми з кар’єрою. Тому цей день нагадує нам про важливість організації часу та виконання завдань вчасно.

День читання книг

6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Існує близько 130 мільйонів виданих книг. Найдовша книга у світі – «Спогад про минуле». Найдорожча книга у світі – «Кодекс Лестера». Цей день закликає людей читати книжки та поширювати любов до читання. Мета цього дня – спонукати людей більше читати та сприяти формуванню культури читання. Кожна книга має значення.

Читання знижує стрес на 68 відсотків. Читаючи всього 20 хвилин на день, ви зможете прочитати 1,8 мільйона слів за рік. При середньому значенні 500 слів на сторінку це означає, що за рік ви прочитаєте 3 600 сторінок. Це 12 книг по 300 сторінок кожна. Читання – це найшвидший спосіб поповнення словникового запасу.

Релігійні свята та їхня історія

День дива архистратига Михаїла

6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

6 вересня в церковному календарі – диво архистратига Михаїла. Воно сталося в IV столітті в місцевості Хони (сучасна Туреччина). За переказами, біля храму, збудованого на честь архистратига Михаїла, розташовувалося цілюще джерело.

Один язичник, якому уві сні з’явився архангел Михаїл, отримав обіцянку, що його німа дочка зцілиться, якщо вип’є води з цього джерела. Так і сталося, після чого чоловік увірував, охрестився разом з родиною і побудував храм.

Протягом 60 років у цьому храмі служив паламарем святий Архип, який навернув багатьох язичників до християнства. Однак деякі язичники вирішили знищити храм, направивши на нього потік води з двох гірських річок. 

Архип молився архістратигу Михаїлу, і той з’явився, ударив жезлом об гору, утворивши тріщину, в яку і направився потік води, врятувавши храм. Це чудо стало символом захисту і допомоги Архістратига Михаїла для всіх вірян.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Вранці туман – скоро прийде потепління;
  • ввечері хмари на небі синього відтінку – до швидкої зміни погоди;
  • на деревах видно іній – зима буде сніжною;
  • вгорі на березі зелене листя, а внизу вже все опало – до ранньої зими і теплої весни.

Історичні події

  • 1770 – починається будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя);
  • 1819 – Томас Бланчард отримує патент на токарний верстат;
  • 1852 – у Манчестері відкривають першу безкоштовну бібліотеку Великої Британії;
  • 1873 – створюють Шотландську федерацію футболу, одну з найстарших у світі;
  • 1891 – зійшовши з пароплава «Орегон» у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започатковують хвилю української еміграції до Канади;
  • 1939 – Третій Рейх окуповує Краків;
  • 1952 – у Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;
  • 1989 – через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан отримують листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі;
  • 2007 – Національний банк України випускає у обіг пам'ятну монету «Іван Богун» із серії «Герої козацької доби»;
  • 2022 – починається контрнаступ України в Харківській області;

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Арсен, Георгій, Петро, Степан та Максим.

Читайте також:

Теги: свята свято традиції релігія календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві 9-10 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 серпня
8 серпня, 14:02
Одним з найвідоміших ліворуких українців є Степан Бандера
Міжнародний день шульги: видатні особистості України та світу, які пишуть лівою рукою
13 серпня, 10:08
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
13 серпня, 05:00
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 серпня, 00:00
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 серпня, 00:00
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 серпня, 00:00
Юлія Сірко: Політики взагалі не хочуть чіпати тему церкви, тому що їм потрібні виборці
Нардепка пояснила, чому на місцях блокується виконання закону про заборону Московської церкви
21 серпня, 19:00
Дмитро Ярош привітав сина з днем народження
«Пам'ятай, що ти українець». Ярош зворушливо привітав сина з 17-річчям
25 серпня, 11:13
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 серпня, 00:00

Суспільство

6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 вересня 2025: традиції та молитва
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
«Штурм кордону»? ДПСУ розкриває статистику виїзду чоловіків віком 18-22 роки
«Штурм кордону»? ДПСУ розкриває статистику виїзду чоловіків віком 18-22 роки
У ліцеї на Черкащині під час першого дзвоника пролунала пісня з матюками
У ліцеї на Черкащині під час першого дзвоника пролунала пісня з матюками
Таксистам загрожують штрафи до 5 тис. грн за російську мову: заява мовної омбудсменки
Таксистам загрожують штрафи до 5 тис. грн за російську мову: заява мовної омбудсменки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
7625
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
5775
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
5286
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
2314
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua