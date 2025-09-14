Головна Країна Суспільство
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 14 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 вересня в Україні відзначають День танкістів, а у світі відзначають Всесвітній день атопічного дерматиту. За церковним календарем віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 вересня 2025 року.

Свята в Україні 

День танкістів (День танкових військ)

14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було встановлено указом президента України від 9 вересня 2023 року. Раніше цей день святкували як День танкістів у другу неділю вересня. Свято вшановує мужність та героїзм воїнів-танкістів, які боролися за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.
Також це свято є нагодою для виховання нових поколінь танкістів на найкращих традиціях попередніх поколінь.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Вже 27 років друга неділя вересня в Україні ознаменована Днем працівників нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення. Затверджений професійний день відповідним серпневим указом голови країни в 1993 році.

Видобувати нафту у промислових об’ємах в Україні почали ще в XVIII сторіччі, вже на початку XX сторіччя на прикарпатських родовищах видобували близько 2 млн. тон нафти. Газовидобувна промисловість в Україні розпочала свою діяльність з 1924 року. У нафтовій промисловості працює близько 1% населення країни. Люди, які зайняті в цих сферах промисловості, кожен день своєю працею роблять внесок у розвиток економіки країни. 

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день атопічного дерматиту

14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це міжнародний день, присвячений підвищенню обізнаності про атопічний дерматит – хронічне запальне захворювання шкіри, яке вражає мільйони людей у всьому світі. Метою свята є інформування громадськості про симптоми, причини та наслідки хвороби, а також підтримка пацієнтів та їхніх родин.

День пам’яті жертв фашизму

14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Щороку у другу неділю вересня у всьому світі шанують пам’ять багаточисельних жертв фашистського режиму – День пам’яті жертв фашизму.

Дата відзначається з 1962 року й обрана невипадково. Саме на вересень припадають дві найважливіші події, пов’язані з Другою світовою війною, а саме її початок та завершення.

Міжнародний день пам’яті жертв фашизму – дата, коли згадують загиблих солдат різних національностей, мільйони мирних мешканців, які не вижили під час бомбардувань або в стражданнях від голоду чи недуг. Україна – одна з країн, яка зазнала найбільших втрат від військових злочинів та бойових дій. Втрати серед населення становлять більше ніж 8 млн.

Релігійні свята та їхня історія

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

14 вересня православна церква відзначає одне з дванадцяти великих свят. Воздвиження присвячене двом подіям: знаходженню у IV столітті рівноапостольною царицею Оленою Хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос, та його поверненню до Єрусалима у VII столітті після того, як він був захоплений персами. Це свято є нагадуванням про спасіння, дароване Христом, а також днем суворого посту.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо цього дня похмуро, весна буде ранньою, а літо – теплим.
  • Якщо птахи масово відлітають у вирій, зима буде холодною і ранньою.
  • Якщо вранці видно туман, погода буде ясною та сонячною.

Історичні події

  • 1068 рік – під час повстання кияни визволяють з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича;
  • 1797 рік – відбувається державний переворот у Французькій республіці;
  • 1812 рік – французька армія Наполеона входить до Москви;
  • 1871 рік – розпочинає свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк – Харківський акціонерний земельний банк;
  • 1939 рік – у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) піднімає у повітря свій перший гелікоптер VS-300;
  • 1995 рік – у Брюсселі відбувається офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО;
  • 2000 рік – корпорація Microsoft випускає операційну систему Windows Millennium Edition.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Іван, Микита.

