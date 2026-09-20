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У Львові чоловік напав на священника під час богослужіння

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Львові чоловік напав на священника під час богослужіння
Інцидент стався під час ранкового богослужіння в одному з храмів Львова
фото: Google maps

Правоохоронці повідомили, що чоловік намагався перешкодити проведенню служби

Сьогодні, 20 вересня, близько 10:00 в одному з храмів Львова стався інцидент за участю священника. Невідомий чоловік напав на нього під час богослужіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік із ментальними порушеннями намагався перешкодити проведенню богослужіння. Його зупинили священник та віряни, після чого передали поліцейським.

Чоловіка уже доправлено до спеціалізованого лікувального закладу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Раніше у соцмережах повідомлялося, що інцидент стався під час ранкової літургії у церкві у церкві Володимира і Ольги УГКЦ на вулиці Симоненка. За словами очевидців, чоловік нібито напав на священника з ножем. Віряни затримали нападника, зв'язали його та вивели з храму. Священник не постраждав. 

Нагадаємо, у січні 2025 року на Волині батько одного з учнів місцевого ліцею накинувся на протоієрея Православної церкви України Романа Гулу після того, як той провів обряд освячення у навчальному закладі. За словами священника, чоловік ударив його в обличчя та лаявся. Після інциденту Гула звернувся до медиків та написав заяву до поліції.

Ще раніше, у січні 2023 року, у Вінниці чоловік увірвався до храму та почав трощити речі. Коли настоятель Антоній підійшов до нього, нападник поранив священника ножем у шию. Правоохоронці, які прибули на місце, поранили нападника в ногу та затримали його. Священника прооперували, після чого він перебував у реанімації.

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Теги: Львів церква Львівщина релігія напад священник

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